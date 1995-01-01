Son Türkçe Altyazılar

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Yazar: ggecim
Sadece Müziği Dinle....Hani bazı zamanlar içinize bir his doğar ama anlamlandıramazsınız, o an ya bir h Devamı...
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Yazar: Funkster
Meşhur Davos moderatörü David “One Minute” Ignatius’un aynı adlı kitabından William Monahan’ın filme uyarladığı, usta yönetmen Ridley Scott’ın yönettiği Body Of Lies, Amerika’nın Ortadoğu politikalarını her yönüyle... Devamı...
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Yazar: KıvılcımArduc
Film sanki biraz aceleye gelmiş gibi. Çoğu sahne anlaşılmıyor bile siz ne olduğunu seçmeye çalışırken arkada bir sürü olay oluyor, bazı robot efektleri o derece kötü ki sizi filmden koparıyor, çoğu robot dövüşünü anlamak sizi... Devamı...
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Yazar: Funkster
r /Çok beğendiğim Alman filmi Antikörperin yönetmeni Christian Alvart bu yıl iki filmle birden Amerikaya transfer oldu. Bunlardan biri olan Pandorum, klişelere başvurmayı çaresizlik olarak değil, hikâyesini ve onu işlemeyi... Devamı...
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Yazar: BuRnOut
Nihayet bugün Thirst'ü izledim. Bir Chan-wook Park hayranı olarak, yine türlerin arasında gezinen ve inanılmaz şiirsel sahnelerle bezeli bir CWP filmi izlemenin keyfiyle birkaç satır yazma ihtiyacı hissettim. Her şeyden önce şunu... Devamı...
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Yazar: Funkster
r /Bu yıl Watchmenden sonra gördüğüm en harikulade jeneriğe sahip Zombieland, artık türün referans ve klişe yüklü sonradan görme örnekleri arasından çeşitli yönleriyle sivrilmesini bilen bir yol/zombi filmi. Birtakım referans ve... Devamı...
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Yazar: Funkster
Neil Marshallın korku harikası The Descentin üzerinden 5 yıl geçti. Ama devam filmi bizi 2 gün sonrasına götürüp oradan başlatıyor. Marshall bu kez executive producer koltuğunda iken yönetmenliği aslen bir kurgu işçisi olan... Devamı...
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Yazar: Funkster
1973 yapımı George A. Romero filmi The Crazies'e ne kadar sadık kalındı bilemiyorum. Ama Romero'dan hazzetmeyen biri olarak, zaten kendisi hâlâ kendi zombi aleminin resmini yapmaya aktif biçimde devam ediyorken, bir de onun yeniden... Devamı...
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Yazar: Funkster
The Wrestler için söylediklerimi buraya kopyalayıp yapıştırsam, Randy 'The Ram' Robinson ile Bad Blake arasında sanırım sadece mesleki farkın yarattığı birkaç kelimeyi düzeltmek icâp edecektir. Bu benzerlik rahatsız ediyor mu?... Devamı...
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Yazar: Funkster
Bu filmin gündeme geldiği ilk zamanlar aklıma bir Seven Samurai uyarlaması olan 1960 yapımı The Magnificent Seven başyapıtı aklıma gelmişti. Brynner, Wallach, McQueen, Bronson, Coburn, Vaughn gibi dönemin en baba isimlerinin aynı... Devamı...
|Film/Dizi Adı
|Ekleyen
|Gorenos
|HardWorker
|Get the Girl
|HardWorker
|I Am Michael
|HardWorker
|Mundo Cão
|HardWorker
|I blodet
|HardWorker
|"Pigoin"
|HardWorker
|Bo Burnham: Make Happy
|HardWorker
|Beware the Slenderman
|HardWorker
|Macht Energie
|HardWorker
|"Uchu Patrol Luluco"
|HardWorker
|Cardinal
|HardWorker
|El apóstata
|HardWorker
|Üye
|Yükleme
|Henüz film ekleyen yok
|Familia (2005)
|entropy_tr
% 75
|The Water Diviner (2014)
|Patatesle Soğan
% 50
|Macross Frontier... (2011)
|Akuma_Blade
% 20
|Mind Game (2004)
|AlaZi
% 20
|The Hobbit: The Battle... (2014)
|Banquo
% 13
|"Yalan... (2012)
|mtastepe
% 1
|D. Yılı
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Melinda Renna (65) | 1952
|Noah Blake (52)
|1965
|Exene Cervenka (61)
|1956
|Ian Hyland (22)
|1995
|Kirsten Kilburn (37)
|1980
|Len Marino (62)
|1955
|Yabancı filmler de dahil olmak üzere bence yılın en iyi filmi. Muhteşem...
|http://www.filmku.net My.New.Sassy.Girl.2016.HDTS.480p.x264 - 25 kare My New Sassy...
|Karete kız 1 - 2 High Kick Angels devamı olarak gözüktüyor.Buna 3.ncü...
|Öğrenci öğretmen ilişkilerini ve aşkını biraz farklı açıdan anlatan bir...
|Edwige Fenech'in The School Teacher Serisi'nin ilk filmidir. Filmde ergenlik...
|İtalyan filmlerine ayrı bir ilgi duyuyorum. Bir film sitesinden filmin konusu...
|“Tahran'daki Adamımız” adlı Kanada yapımı belgesel, CIA ajanlarını...
|çok zengin bi senaryosu var dizi yapılmalıydı bence devam filmi gelicek gibi
|Çok güzel film. Başroldeki 3 küçük çocuğun harika performansı bile izlemek...
|Şu müthiş filmin altyazısını çevirecek bir çevirmen arkadaş çıksa keşke