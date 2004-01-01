Son Türkçe Altyazılar

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Film ve Dizi İncelemeleri
August Rush (2007)
August Rush Posteri
 Yazar: ggecim
Sadece Müziği Dinle....Hani bazı zamanlar içinize bir his doğar ama anlamlandıramazsınız, o an ya bir h Devamı...
Body of Lies (2008)
Body of Lies Posteri
 Yazar: Funkster
Meşhur Davos moderatörü David “One Minute” Ignatius’un aynı adlı kitabından William Monahan’ın filme uyarladığı, usta yönetmen Ridley Scott’ın yönettiği Body Of Lies, Amerika’nın Ortadoğu politikalarını her yönüyle... Devamı...
Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Transformers: Revenge of the Fallen Posteri
 Yazar: KıvılcımArduc
Film sanki biraz aceleye gelmiş gibi. Çoğu sahne anlaşılmıyor bile siz ne olduğunu seçmeye çalışırken arkada bir sürü olay oluyor, bazı robot efektleri o derece kötü ki sizi filmden koparıyor, çoğu robot dövüşünü anlamak sizi... Devamı...
Pandorum (2009)
Pandorum Posteri
 Yazar: Funkster
r /Çok beğendiğim Alman filmi Antikörperin yönetmeni Christian Alvart bu yıl iki filmle birden Amerikaya transfer oldu. Bunlardan biri olan Pandorum, klişelere başvurmayı çaresizlik olarak değil, hikâyesini ve onu işlemeyi... Devamı...
Thirst (2009)
Thirst Posteri
 Yazar: BuRnOut
Nihayet bugün Thirst'ü izledim. Bir Chan-wook Park hayranı olarak, yine türlerin arasında gezinen ve inanılmaz şiirsel sahnelerle bezeli bir CWP filmi izlemenin keyfiyle birkaç satır yazma ihtiyacı hissettim. Her şeyden önce şunu... Devamı...
Zombieland (2009)
Zombieland Posteri
 Yazar: Funkster
r /Bu yıl Watchmenden sonra gördüğüm en harikulade jeneriğe sahip Zombieland, artık türün referans ve klişe yüklü sonradan görme örnekleri arasından çeşitli yönleriyle sivrilmesini bilen bir yol/zombi filmi. Birtakım referans ve... Devamı...
The Descent: Part 2 (2009)
The Descent: Part 2 Posteri
 Yazar: Funkster
Neil Marshallın korku harikası The Descentin üzerinden 5 yıl geçti. Ama devam filmi bizi 2 gün sonrasına götürüp oradan başlatıyor. Marshall bu kez executive producer koltuğunda iken yönetmenliği aslen bir kurgu işçisi olan... Devamı...
The Crazies (2010)
The Crazies Posteri
 Yazar: Funkster
1973 yapımı George A. Romero filmi The Crazies'e ne kadar sadık kalındı bilemiyorum. Ama Romero'dan hazzetmeyen biri olarak, zaten kendisi hâlâ kendi zombi aleminin resmini yapmaya aktif biçimde devam ediyorken, bir de onun yeniden... Devamı...
Crazy Heart (2009)
Crazy Heart Posteri
 Yazar: Funkster
The Wrestler için söylediklerimi buraya kopyalayıp yapıştırsam, Randy 'The Ram' Robinson ile Bad Blake arasında sanırım sadece mesleki farkın yarattığı birkaç kelimeyi düzeltmek icâp edecektir. Bu benzerlik rahatsız ediyor mu?... Devamı...
The Expendables (2010)
The Expendables Posteri
 Yazar: Funkster
Bu filmin gündeme geldiği ilk zamanlar aklıma bir Seven Samurai uyarlaması olan 1960 yapımı The Magnificent Seven başyapıtı aklıma gelmişti. Brynner, Wallach, McQueen, Bronson, Coburn, Vaughn gibi dönemin en baba isimlerinin aynı... Devamı...
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çok zengin bi senaryosu var dizi yapılmalıydı bence devam filmi gelicek gibi
Çok güzel film. Başroldeki 3 küçük çocuğun harika performansı bile izlemek...
Şu müthiş filmin altyazısını çevirecek bir çevirmen arkadaş çıksa keşke