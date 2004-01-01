Son Türkçe Altyazılar

Yazar: KıvılcımArduc

Film sanki biraz aceleye gelmiş gibi. Çoğu sahne anlaşılmıyor bile siz ne olduğunu seçmeye çalışırken arkada bir sürü olay oluyor, bazı robot efektleri o derece kötü ki sizi filmden koparıyor, çoğu robot dövüşünü anlamak sizi... Devamı...