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"UFO" (1970)
TV DizisiAksiyon / Bilim Kurgu
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.0/10   

Kadro
Yaratıcı :
Gerry Anderson, Sylvia Anderson
Oyuncular (Önemli roller):
Ed Bishop, Mel Oxley, Dolores Mantez, Michael Billington, George Sewell, Ayshea Brough, Keith Alexander, Antonia Ellis, Gabrielle Drake
Detaylar
Diğer Adı :
Gerry Anderson's UFO
 Süre :
45 dakika (26 bölüm)
Ülke :
İngiltere
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Century 21 Television, Incorporated Television Company (ITC)
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