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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.0/10
| Müzik :
Barry Gray
| Görüntü Yönetmeni :
Brendan J. Stafford
| Yapımcı :
Gerry Anderson, Reg Hill
|Oyuncular (Tam kadro):
Ed Bishop, Mel Oxley, Dolores Mantez, Michael Billington, George Sewell, Ayshea Brough, Keith Alexander, Antonia Ellis, Gabrielle Drake, Vladek Sheybal, Gary Myers, Norma Ronald, Wanda Ventham, Grant Taylor, Georgina Moon, Jeremy Wilkin, Peter Gordeno, Harry Baird, Jon Kelley, Suzanne Neve, Basil Moss, Andrea Allan, Steven Berkoff, Gito Santana, Anouska Hempel, Maxwell Shaw, Barnaby Shaw, Shane Rimmer, Peter Burton, Mark Hawkins, Penny Spencer, Philip Madoc, Alan Tucker, David Warbeck, Michael Mundell, Al Mancini, Basil Dignam, Dennis Plenty, Shakira Caine, Nigel Gregory, Peter Halliday, Lois Maxwell, Stanley McGeagh, Louise Pajo, Jack Silk, Barry Stokes, Burnell Tucker, Peter Blythe, Anthony Chinn, Craig Hunter, John Lyons, Tom Oliver, Gordon Sterne, David Weston
| Diğer Adı :
Gerry Anderson's UFO
| Süre :
45 dakika (26 bölüm)
| Ülke :
İngiltere
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Century 21 Television, Incorporated Television Company (ITC)