|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 2.8/10 RT : 1.4/10
|Yönetmen :
Christopher Leitch
|Yazar/Senaryo :
Jeph Loeb, Matthew Weisman
| Oyuncular (Önemli roller):
Jason Bateman, Kim Darby, John Astin, Paul Sand, James Hampton, Mark Holton, Estee Chandler, Robert Neary, Stuart Fratkin, Beth Miller, Rachel Sharp, David Burton, William H. Burton, Kathleen Freeman, Eric Matthew
| Müzik :
Mark Goldenberg
| Görüntü Yönetmeni :
Jules Brenner
| Yapımcı :
Kent Bateman, Thomas Coleman, Michael Rosenblatt, John Strong
|Oyuncular (Tam kadro):
Jason Bateman, Kim Darby, John Astin, Paul Sand, James Hampton, Mark Holton, Estee Chandler, Robert Neary, Stuart Fratkin, Beth Miller, Rachel Sharp, David Burton, William H. Burton, Kathleen Freeman, Eric Matthew, D.A. Matzke, Marty Denkin, Patrick McCord, Kevin Kaye, Michael Zorek, Lawrence Parks, Ruth McArthur, Peter J. Fogel, Scott Craig Jones, Joey Meran, Kelly Reed, Sally Murphy, Janelle Brady, Michael Worth, Stephanie Epper, Matthew T. Adams, Robert Lacovara
| Diğer Adı :
Ben de genç kurdum
| Süre :
95 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
7.888.703 (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
PG
| Ses Sistemi :
Dolby
| Yapımcı Firma :
Atlantic Entertainment Group