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Teen Wolf Too (1987)
Ben de genç kurdum
FilmKomedi / Aile Filmi / Fantastik
Teen Wolf Too posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 2.8/10    RT : 1.4/10   

Kadro
Yönetmen :
Christopher Leitch
Yazar/Senaryo :
Jeph Loeb, Matthew Weisman
Oyuncular (Önemli roller):
Jason Bateman, Kim Darby, John Astin, Paul Sand, James Hampton, Mark Holton, Estee Chandler, Robert Neary, Stuart Fratkin, Beth Miller, Rachel Sharp, David Burton, William H. Burton, Kathleen Freeman, Eric Matthew
Detaylar
Diğer Adı :
Ben de genç kurdum
 Süre :
95 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Gişe hasılatı ($):
7.888.703 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
PG
Ses Sistemi :
Dolby
 Yapımcı Firma :
Atlantic Entertainment Group
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