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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.5/10 RT : 8.9/10
|Yönetmen :
Mike Nichols
|Yazar/Senaryo :
Carrie Fisher, Carrie Fisher
| Oyuncular (Önemli roller):
Meryl Streep, Shirley MacLaine, Dennis Quaid, Gene Hackman, Richard Dreyfuss, Rob Reiner, Mary Wickes, Conrad Bain, Annette Bening, Simon Callow, Gary Morton, CCH Pounder, Sidney Armus, Robin Bartlett, Barbara Garrick
| Müzik :
Carly Simon
| Görüntü Yönetmeni :
Michael Ballhaus
| Yapımcı :
John Calley, Robert Greenhut, Neil A. Machlis, Susan MacNair, Mike Nichols
|Oyuncular (Tam kadro):
Meryl Streep, Shirley MacLaine, Dennis Quaid, Gene Hackman, Richard Dreyfuss, Rob Reiner, Mary Wickes, Conrad Bain, Annette Bening, Simon Callow, Gary Morton, CCH Pounder, Sidney Armus, Robin Bartlett, Barbara Garrick, Anthony Heald, Dana Ivey, Oliver Platt, Michael Ontkean, Pepe Serna, Mark Lowenthal, Michael Byers, J.D. Souther, George Wallace, Peter Onorati, J. Roy Helland, Douglas Roberts, Michael Haley, Kathleen Gray, Gloria Crayton, Gary Matanky, Marcelo Tubert, John Verea, René Assa, Natalia Nogulich, Susan Forristal, Evelina Fernández, Neil A. Machlis, Gary Jones, Jane Galloway, Steven Brill, Jason Tomlins, Shelley Kirk, Jessica Z. Diamond, Scott Frankel, Sheridan Leatherbury, Ken Gutstein, James Deeth, Robert Marshall, Jim Cuddy, Greg Keelor, Bazil Donovan, Mark French, Bob Wiseman, Carrie Jachnuk, Beau Lotterman, Raymond Storti
| Diğer Adı :
Recuerdos de Hollywood
| Süre :
101 dakika / Kanada: 95 dakika (düzenlenmiş sürüm)
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce / İspanyolca
| Gişe hasılatı ($):
39,1 Milyon (ABD)
| Ödüller :
Oscar adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Dolby
| Yapımcı Firma :
Columbia Pictures Corporation