Postcards from the Edge (1990)
Yasamin kiyisindan kartpostallar
FilmKomedi / Dram
Postcards from the Edge posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.5/10    RT : 8.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Mike Nichols
Yazar/Senaryo :
Carrie Fisher, Carrie Fisher
Oyuncular (Önemli roller):
Meryl Streep, Shirley MacLaine, Dennis Quaid, Gene Hackman, Richard Dreyfuss, Rob Reiner, Mary Wickes, Conrad Bain, Annette Bening, Simon Callow, Gary Morton, CCH Pounder, Sidney Armus, Robin Bartlett, Barbara Garrick
Detaylar
Diğer Adı :
Recuerdos de Hollywood
Süre :
101 dakika / Kanada: 95 dakika (düzenlenmiş sürüm)
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce / İspanyolca
Gişe hasılatı ($):
39,1 Milyon (ABD)
Ödüller :
Oscar adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
R
 Ses Sistemi :
Dolby
Yapımcı Firma :
Columbia Pictures Corporation
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