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CIA ajanı Jack Ryan İngiltere`ye yaptığı bir yolculuk sırasında Kraliyet ailesine mensup bir kişiye düzenlecek bir suikasti engeller. Tetikçiyi vuran Jack Ryan, onun IRA adına bu eylemde bulunduğunu öğrenir.

ABD`ye ailesi ile birlikte geri dönen Ryan bu meselenin kapandığını düşünüyordur. Oysa IRA militanları onu takip etmiştir ve intikam almaya kararlıdır.