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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.9/10 RT : 7.8/10
|Yönetmen :
Phillip Noyce
|Yazar/Senaryo :
Tom Clancy, W. Peter Iliff
| Oyuncular (Önemli roller):
Harrison Ford, Anne Archer, Patrick Bergin, Sean Bean, Thora Birch, James Fox, Samuel L. Jackson, Polly Walker, J.E. Freeman, James Earl Jones, Richard Harris, Alex Norton, Hugh Fraser, David Threlfall, Alun Armstrong
| Müzik :
James Horner
| Görüntü Yönetmeni :
Donald McAlpine
| Yapımcı :
Lis Kern, Charles H. Maguire, Mace Neufeld, Robert Rehme
|Oyuncular (Tam kadro):
Harrison Ford, Anne Archer, Patrick Bergin, Sean Bean, Thora Birch, James Fox, Samuel L. Jackson, Polly Walker, J.E. Freeman, James Earl Jones, Richard Harris, Alex Norton, Hugh Fraser, David Threlfall, Alun Armstrong, Berlinda Tolbert, Hugh Ross, Gerald Sim, Pip Torrens, Thomas Russell, Jonathan Ryan, Andrew Connolly, Karl Hayden, Claire Oberman, Oliver Stone, Tom Watt, P.H. Moriarty, Rebecca Mayhook, Roger Blake, Martin Cochrane, Tim Dutton, Ellen Geer, John Lafayette, Shaun Duke, Fritz Sperberg, Brenda James, Allison Barron, Ted Raimi, Philip Levien, Jesse D. Goins, John Shepard, Stephen Held, Debora Weston, Bob Gunton, Ivan Kane, Kim Delgado, Keith Campbell, Jeff Mandon, Eric Paul, Jeff Gardner, Lester T. Tillery, Franklin Dam, Frankie Maldonatti, Bonnie Webster, Pamela Saxon, Leah Tabassi, Michael Ryan Way, Gregory Paul Jackson, Fred Toma, Ruben Garfias, Michael Francis Kelly, Markus Alexander, Sacha Bennett, Bret Culpepper, Lucia Noyce, Gary Rodriguez, Peter Weireter
| Diğer Adı :
Die Stunde der Patrioten
| Süre :
117 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Bütçe ($):
45 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
178 Milyon (Dünya) / 83,4 Milyon (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
70 mm 6-Track / Dolby SR
| Yapımcı Firma :
Mace Neufeld Productions, Paramount Pictures
CIA ajanı Jack Ryan İngiltere`ye yaptığı bir yolculuk sırasında Kraliyet ailesine mensup bir kişiye düzenlecek bir suikasti engeller. Tetikçiyi vuran Jack Ryan, onun IRA adına bu eylemde bulunduğunu öğrenir.
ABD`ye ailesi ile birlikte geri dönen Ryan bu meselenin kapandığını düşünüyordur. Oysa IRA militanları onu takip etmiştir ve intikam almaya kararlıdır.