Patriot Games (1992)
FilmAksiyon / Polisiye / Dram / Gerilim
Patriot Games posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.9/10    RT : 7.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Phillip Noyce
Yazar/Senaryo :
Tom Clancy, W. Peter Iliff
Oyuncular (Önemli roller):
Harrison Ford, Anne Archer, Patrick Bergin, Sean Bean, Thora Birch, James Fox, Samuel L. Jackson, Polly Walker, J.E. Freeman, James Earl Jones, Richard Harris, Alex Norton, Hugh Fraser, David Threlfall, Alun Armstrong
Detaylar
Diğer Adı :
Die Stunde der Patrioten
 Süre :
117 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Bütçe ($):
45 Milyon
Gişe hasılatı ($):
178 Milyon (Dünya) / 83,4 Milyon (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
70 mm 6-Track / Dolby SR
Yapımcı Firma :
Mace Neufeld Productions, Paramount Pictures
Konu

CIA ajanı Jack Ryan İngiltere`ye yaptığı bir yolculuk sırasında Kraliyet ailesine mensup bir kişiye düzenlecek bir suikasti engeller. Tetikçiyi vuran Jack Ryan, onun IRA adına bu eylemde bulunduğunu öğrenir.

ABD`ye ailesi ile birlikte geri dönen Ryan bu meselenin kapandığını düşünüyordur. Oysa IRA militanları onu takip etmiştir ve intikam almaya kararlıdır.
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