|
|Animasyon / Aile Filmi / Müzik / Komedi / Bilim Kurgu
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 7.1/10
|
|
IMDB Puanı : 6.6
Yönetmen : Ralph Bakshi
Tür : Animasyon / Dram / Müzik
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / İbranice /...
|
|
IMDB Puanı : 7.4
Yönetmen : Yoram Gross
Tür : Animasyon / Aile Filmi / Müzikal
Ülke : Avustralya
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : Ralph Bakshi
Tür : Animasyon / Macera / Dram / Fantastik
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Sindarin