The Bugs Bunny/Road-Runner Movie (1979)
FilmAnimasyon / Aile Filmi / Müzik / Komedi / Bilim Kurgu
The Bugs Bunny/Road-Runner Movie posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.1/10   

Kadro
Yönetmen :
Chuck Jones, Phil Monroe
Yazar/Senaryo :
Chuck Jones, Michael Maltese
Oyuncular (Önemli roller):
Mel Blanc, Arthur Q. Bryan
Detaylar
Diğer Adı :
As Mais Incríveis Aventuras de Pernalonga E Sua Turma
Süre :
98 dakika
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
G
Ses Sistemi :
Mono
 Yapımcı Firma :
Warner Bros. Pictures
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