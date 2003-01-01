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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.0/10
| Müzik :
Brian Kirk, Joseph Conlan, Greg Burns, Jeff Burns, Steven Bramson
| Görüntü Yönetmeni :
William G. Webb, Christos Bitsakos, Jon L. Kunkel
| Yapımcı :
Donald P. Bellisario, Chas. Floyd Johnson, Avery C. Drewe, Mark Horowitz, Mark R. Schilz, Joshua Rexon, Frank Cardea, George Schenck, David Bellisario, Julie B. Watson, Shane Brennan, Richie Owens, Jesse Stern, Steven D. Binder, Reed Steiner, John C. Kelley, Gil Grant, Mark Harmon, David J. North, Dan E. Fesman, Alfonso H. Moreno, Gary Glasberg, Chad W. Murray, Nell Scovell, Frank Military, Robert Palm, Roger Director, Thomas L. Moran, Jack Bernstein, Philip DeGuere, Don McGill, Jeff Vlaming, Nicole Mirante, Steven Kriozere, Juan Carlos Coto, Lee David Zlotoff, Doris Egan, Chris Crowe, Joe Lazarov, Stephanie Antosca, Mike Fountain
|Oyuncular (Tam kadro):
Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perrette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Brian Dietzen, Lauren Holly, Rocky Carroll, Sasha Alexander, Joe Spano, Scottie Thompson, Pancho Demmings, Stephanie Mello, Liza Lapira, Muse Watson, David Dayan Fisher, Alan Dale, Merik Tadros, Jessica Steen, Susanna Thompson, Rena Sofer, Sheila Frazier, Rudolf Martin, Marco Sanchez, Armand Assante, Michael Nouri, Ralph Waite, Kent Shocknek, Michael Bellisario, Darby Stanchfield, Sandra Hess, Mary Matilyn Mouser, Alicia Coppola, Don Franklin, Paul Telfer, T.J. Ramini, Todd Lowe, Susan Kelechi Watson, Jacqueline Obradors, Tim Kelleher, Susan Santiago, Corey Stoll, Sean Harmon, Arnold Vosloo, Kevin Sizemore, Alan Smyth, Jude Ciccolella, Richard Kreps, Bryan Friday, John Rosenfeld, Robert Wagner, Lawrence Pressman, Dina Meyer, Michael O'Neill, Gregory Itzin, Robert Cicchini, Tamara Taylor, Omid Abtahi, Jonathan LaPaglia, Catherine Dent, Torri Higginson, Adam Kaufman, Francesco Quinn, Enzo Cilenti, Derek Webster, Lindsay Price, Christopher Maher, Oleg Taktarov, Dylan Bruno, Sarai Givaty, Troian Avery Bellisario, Burt Bulos, Penny Johnson, Oren Dayan, Nina Foch, Jackie Geary, Carlease Burke, Michael Rose, Gina St. John, Jarvis W. George, Michael Gilden, Mark Allan Stewart, Tess Lina, Marcy Harriell, J.P. Hubbell, Brian Wade, Adria Dawn, Aviva, Carlos Vera, Eddie J. Fernandez, Asante Jones, Brett Cullen, Webster Williams, Chris O'Donnell, Chris Ellis, Diane Neal, Jon Huertas, Peter Cambor, Naama Kates, Julian Berlin, Harriet Margulies, Ryan Culver, Brenna Radding, Robert Patrick, Brian Avers, Leslie-Anne Huff, Stan Ivar, Michelle Pierce, Jared A. Robinson, Barrett Foa, Paula Newsome, Austin Priester, Mohammad Kavianpour, LL Cool J, Mohamed Ibrahim Elkest, Roshawn Franklin, Jill Czarnowski, Suzanne Rico, Tim Barraco, Payton Spencer, Ariel Llinas, Sasha Maxime, Hawk Younkins, Marlon John, Patrick Weil, Liisa Evastina, Louise Lombard, Daniela Ruah, Evan E. Yu
| Orijinal Adı :
"Navy NCIS: Naval Criminal Investigative Service"
| Diğer Adı :
NCIS
| Süre :
ABD: 60 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Emmy adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
TV_14
| Yapımcı Firma :
Belisarius Productions, Paramount Network Television, CBS Paramount Network Television
NCIS, rütbeleri ve mevkileri dikkate alınmaksızın Deniz Piyade Sınıfı ve Donanma personelinin işlediği suçları araştıran hükümete bağlı bir birimin faaliyetlerine odaklanan bir dizi. Cinayetten, casusluğa; terörizmden, çalıntı deniz altılara kadar her türlü şüpheli olayı araştıran bu ekip gerektiğinde, sonuca ulaşmak adına dünyayı bir uçtan diğerine kat ediyor.