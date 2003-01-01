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Orijinal Adı :

"Navy NCIS: Naval Criminal Investigative Service"

Diğer Adı :

NCIS

Süre :

ABD: 60 dakika

Ülke :

ABD

Dil :

İngilizce

Ödüller :

Emmy adayı oldu

Görüntü :

Renkli

Sınıflandırma :

TV_14

Yapımcı Firma :

Belisarius Productions, Paramount Network Television, CBS Paramount Network Television



NCIS, rütbeleri ve mevkileri dikkate alınmaksızın Deniz Piyade Sınıfı ve Donanma personelinin işlediği suçları araştıran hükümete bağlı bir birimin faaliyetlerine odaklanan bir dizi. Cinayetten, casusluğa; terörizmden, çalıntı deniz altılara kadar her türlü şüpheli olayı araştıran bu ekip gerektiğinde, sonuca ulaşmak adına dünyayı bir uçtan diğerine kat ediyor.

