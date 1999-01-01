Two Hands (1999)
FilmKomedi / Polisiye
Two Hands posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.0/10    RT : 6.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Gregor Jordan
Yazar/Senaryo :
Gregor Jordan
Oyuncular (Önemli roller):
Heath Ledger, Bryan Brown, David Field, Tom Long, Tony Forrow, Steven Vidler, Dale Kalnins, Kiri Paramore, William Drury, David Moeaki, Mathew Wilkinson, Rose Byrne, Mary Acres, Evan Sheaves, Jarrah Darling
Detaylar
Diğer Adı :
Kahdet kädet
Süre :
103 dakika / Almanya: 89 dakika (DVD sürüm) (25 fps)
Ülke :
Avustralya
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Yapımcı Firma :
CML Films, Meridian Films
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