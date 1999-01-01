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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.0/10 RT : 6.7/10
|Yönetmen :
Gregor Jordan
|Yazar/Senaryo :
Gregor Jordan
| Oyuncular (Önemli roller):
Heath Ledger, Bryan Brown, David Field, Tom Long, Tony Forrow, Steven Vidler, Dale Kalnins, Kiri Paramore, William Drury, David Moeaki, Mathew Wilkinson, Rose Byrne, Mary Acres, Evan Sheaves, Jarrah Darling
| Müzik :
Cezary Skubiszewski
| Görüntü Yönetmeni :
Malcolm McCulloch
| Yapımcı :
Marian Macgowan, Bryce Menzies, Mark Turnbull, Timothy White
|Oyuncular (Tam kadro):
Heath Ledger, Bryan Brown, David Field, Tom Long, Tony Forrow, Steven Vidler, Dale Kalnins, Kiri Paramore, William Drury, David Moeaki, Mathew Wilkinson, Rose Byrne, Mary Acres, Evan Sheaves, Jarrah Darling, Andrew Hunter, Mariel McClorey, Stuart Fenton, Grant Bennett, Jacquy Phillips, Peter Mclean, Poppy Savakkis, Tim Wright, Lynden Jones, Susie Porter, Brian Staunton, Rob Duckworth, Moya O'Sullivan, Salvatore Coco, Jonno Zissler, Jim Webb, Mick Innes, Steve Le Marquand, Kieran Darcy-Smith, Daniel Amodeo, Kevin Smith, Imelda Corcoran, Waddah Sari, Damian Monk, Lisa Natalie, Adam Muncu, Jerome Ehlers, Richard Carter, Jai Kemp, Warwick Young, Avril Wynne, Chris Mitchell, Brett Praed, Stuart Spence, Katya Tarnawski, Damian Bradford, Glen Suter, Mitchell Butel, Kristine Stanley
| Diğer Adı :
Kahdet kädet
| Süre :
103 dakika / Almanya: 89 dakika (DVD sürüm) (25 fps)
| Ülke :
Avustralya
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Yapımcı Firma :
CML Films, Meridian Films