I, Madman (1989)
FilmKorku / Gerilim
I, Madman posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Tibor Takács
Yazar/Senaryo :
David Chaskin
Oyuncular (Önemli roller):
Jenny Wright, Clayton Rohner, Randall William Cook, Stephanie Hodge, Michelle Jordan, Vance Valencia, Mary Baldwin, Raf Nazario, Bob Frank, Bruce Wagner, Kevin Best, Steven Memel, Vincent Lucchesi, Murray Rubin, Tom Badal
Detaylar
Diğer Adı :
Hardcover
 Süre :
89 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Ultra Stereo
 Yapımcı Firma :
Sarliu/Diamant
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