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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.9/10
|Yönetmen :
Tibor Takács
|Yazar/Senaryo :
David Chaskin
| Oyuncular (Önemli roller):
Jenny Wright, Clayton Rohner, Randall William Cook, Stephanie Hodge, Michelle Jordan, Vance Valencia, Mary Baldwin, Raf Nazario, Bob Frank, Bruce Wagner, Kevin Best, Steven Memel, Vincent Lucchesi, Murray Rubin, Tom Badal
| Müzik :
Michael Hoenig
| Görüntü Yönetmeni :
Bryan England
| Yapımcı :
Rafael Eisenman, Paul Mason, Patti Meade, Helen Szabo
|Oyuncular (Tam kadro):
Jenny Wright, Clayton Rohner, Randall William Cook, Stephanie Hodge, Michelle Jordan, Vance Valencia, Mary Baldwin, Raf Nazario, Bob Frank, Bruce Wagner, Kevin Best, Steven Memel, Vincent Lucchesi, Murray Rubin, Tom Badal, Roger La Page, Nelson Welch, James Quincey Hendrick, Jeff Yesko, Mary Pat Gleason, David P. Lewis, Christopher Kriesa, Marty Levy, Stan Roth, John Gundy, John Paul Young
| Diğer Adı :
Hardcover
| Süre :
89 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Ultra Stereo
| Yapımcı Firma :
Sarliu/Diamant