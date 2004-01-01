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Puanlama
|7G Puanı :
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| 9.0/10 (1 oy)
IMDb : 7.8/10
| Müzik :
Ron Jones, Walter Murphy
| Yapımcı :
Rick Wiener, Kenny Schwartz, Seth MacFarlane, Kara Vallow, Mike Barker, Matt Weitzman, Chris McKenna, Diana Ritchey, Nahnatchka Khan, Eli Dolleman, Michael Shipley, David Zuckerman, Carter Bays, Craig Thomas, Robert Cohen, Brian Boyle, Jonathan Fener, Richard Appel, Dan Vebber, Jim Bernstein, Josh Bycel, Lew Schneider, Mark Douglas, Alan R. Cohen, Alan Freedland, Murray Miller, David Hemingson, Jeff Diaz, Etan Cohen
|Oyuncular (Tam kadro):
Seth MacFarlane, Wendy Schaal, Dee Bradley Baker, Scott Grimes, Rachael MacFarlane, Mike Barker, Curtis Armstrong, Patrick Stewart, Matt McKenna, Eddie Kaye Thomas, Daisuke Suzuki, Erik Durbin, Mike Henry, Jeff Fischer, Kevin Michael Richardson, André Sogliuzzo, Fred Tatasciore, Chris Diamantopoulos, Paget Brewster, Jonathan Fener, Martin Mull, Jill Talley, John Di Maggio, Stephen Root, Steve Hely, David Koechner, Alex Cuthbertson, Peter Mackenzie, Matt E. Mixer, Laura McCreary, Erik Sommers, Eric Edwards, Megyn Price, Lizzy Caplan, Tom Hollander, Lisa Edelstein, Seth Green, Scott Lowell, Shawn Michael Howard, David Herman, Amy Hill, Jane Lynch, Amir Talai, Travis Bowe, Donald Fullilove, Elizabeth Banks, Chris Cox, Phill Lewis, Sandra Oh, Nat Faxon, Daran Norris, John Viener, Marissa Jaret Winokur, Ron Livingston, Terri Lyn Rodriguez, Molly Shannon, Beau Bridges, Colt .40 Feinberg, Swoosie Kurtz, Peter Paige, Karen Maruyama, Ivana Milicevic, Robert Tinkler, Clancy Brown, Richard Gant, Leisha Hailey, J. Lee, Rolando Molina, Niecy Nash, Victor Raider-Wexler, Timothy Taule, Forest Whitaker, Michael Dunn, Brian Lally, Ari Graynor, Paige King, Charles Dennis, Rob Riggle, Will Forte, Murray Miller, Jon Tenney, Emmanuelle Chriqui, James Patrick Stuart, Bryan Cranston, Richard Kind, Jodi Long, Ellen Albertini Dow, Leslie Jordan, Elias Koteas, Odile Corso, Brian George, Gina Gershon, Zuhair Haddad, Peter Lurie, Ioan Gruffudd, Jon Cryer, Stark Sands, Barclay DeVeau, Tzi Ma, Jay Thomas, Max Burkholder, John Ennis, Rick Podell, Harve Presnell, Diane Delano, Patton Oswalt, J.K. Simmons, Mary Jo Catlett, Becki Newton, Skyler Gisondo, Gregory Jbara, Diane Robin, David Hemingson, Michelle Krusiec, Raven-Symoné, Judah Miller, J.B. Smoove, Don Tai, Grey DeLisle, Judd Hirsch, D.D. Howard, Ken Jeong, Bob Odenkirk
| Diğer Adı :
American Dad
| Süre :
30 dakika (reklamlar dahil)
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Emmy adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
TV_14
| Yapımcı Firma :
20th Century Fox Television, Atlantic Creative, Fuzzy Door Productions