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Curse of the Living Dead (1974)
FilmKorku
Curse of the Living Dead posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 7.00/10
 7.0/10 (1 oy)
IMDb : 5.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Jean Rollin
Yazar/Senaryo :
Jean Rollin
Oyuncular (Önemli roller):
Joëlle Coeur, John Rico, Willy Braque, Paul Bisciglia, Lieva Lone, Patricia Hermenier, Louise Dhour, Ben Zimet, Mireille Dargent, Miletic Zivomir, Isabelle Copejans, Yves Collignon, Véronique Fanis, Monica Swinn, Jacqueline Priest
Detaylar
Orijinal Adı :
Les démoniaques
 Diğer Adı :
Espasmos de muerte
Süre :
ABD: 95 dakika (DVD)
 Ülke :
Fransa / Belçika
Dil :
Fransızca
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Général Films, Les Films ABC, Nordia Films
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