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Puanlama
|7G Puanı :
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| 7.0/10 (1 oy)
IMDb : 5.3/10
|Yönetmen :
Jean Rollin
|Yazar/Senaryo :
Jean Rollin
| Oyuncular (Önemli roller):
Joëlle Coeur, John Rico, Willy Braque, Paul Bisciglia, Lieva Lone, Patricia Hermenier, Louise Dhour, Ben Zimet, Mireille Dargent, Miletic Zivomir, Isabelle Copejans, Yves Collignon, Véronique Fanis, Monica Swinn, Jacqueline Priest
| Müzik :
Pierre Raph
| Görüntü Yönetmeni :
Jean-Jacques Renon
| Yapımcı :
Pierre Quérut, Lionel Wallmann
|Oyuncular (Tam kadro):
Joëlle Coeur, John Rico, Willy Braque, Paul Bisciglia, Lieva Lone, Patricia Hermenier, Louise Dhour, Ben Zimet, Mireille Dargent, Miletic Zivomir, Isabelle Copejans, Yves Collignon, Véronique Fanis, Monica Swinn, Jacqueline Priest, Anna Watican, Jean-Pierre Bouyxou, Raphaël Marongiu, Sylvio Dieu, Gilbert Schnarrbach, Yann, Jio Berk, Burr Jerger, Jean-Jacques Renon
| Orijinal Adı :
Les démoniaques
| Diğer Adı :
Espasmos de muerte
| Süre :
ABD: 95 dakika (DVD)
| Ülke :
Fransa / Belçika
| Dil :
Fransızca
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Général Films, Les Films ABC, Nordia Films