The Seventh Sign (1988)
FilmDram / Fantastik / Gerilim
The Seventh Sign posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.8/10    RT : 1.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Carl Schultz
Yazar/Senaryo :
Clifford Green, Ellen Green
Oyuncular (Önemli roller):
Demi Moore, Michael Biehn, Jürgen Prochnow, Peter Friedman, Manny Jacobs, John Taylor, Lee Garlington, Akosua Busia, Harry Basil, Arnold Johnson, John Walcutt, Michael Laskin, Hugo Stanger, Patricia Allison, Ian Buchanan
Detaylar
Diğer Adı :
A Sétima Profecia
 Süre :
97 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Gişe hasılatı ($):
18,9 Milyon (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Dolby
Yapımcı Firma :
Interscope Communications, ML Delphi Premier Productions, TriStar Pictures
Konu
Mühür çözüldü... Kıyamet alametleri beliriyor.

İncil`de kıyametin habercisi olarak anlatılan yedi işaret dünyada teker teker görülmeye başlar. İsrail`de bir şehir buz tutar, Güney Amerika`da bir nehirde su yerine kan akmaya başlar. Yedi işaretten altısı gerçekleşmiştir ve kıyamete doğru ilerlenmektedir. Vatikan durumu derhal incelemeye alır ve dünyayı bu durumdan yalnızca bir kişinin kurtarabileceği kararına varır. Hıristiyan mitolojisine göre masum bir kadın kendi canını bağışlayarak kıyameti durduracaktır. Bu kadın ise olaylarla hiç bir alakası olmayan, Amerika`da kocası ile kendi halinde bir hayat süren ve bir bebek bekleyen Abby Quinn`dir.
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