Puanlama

Mühür çözüldü... Kıyamet alametleri beliriyor.

İncil`de kıyametin habercisi olarak anlatılan yedi işaret dünyada teker teker görülmeye başlar. İsrail`de bir şehir buz tutar, Güney Amerika`da bir nehirde su yerine kan akmaya başlar. Yedi işaretten altısı gerçekleşmiştir ve kıyamete doğru ilerlenmektedir. Vatikan durumu derhal incelemeye alır ve dünyayı bu durumdan yalnızca bir kişinin kurtarabileceği kararına varır. Hıristiyan mitolojisine göre masum bir kadın kendi canını bağışlayarak kıyameti durduracaktır. Bu kadın ise olaylarla hiç bir alakası olmayan, Amerika`da kocası ile kendi halinde bir hayat süren ve bir bebek bekleyen Abby Quinn`dir.



