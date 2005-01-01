Jodhaa Akbar (2008)
FilmAksiyon / Macera / Biyografi / Tarihi / Müzikal / Duygusal
Jodhaa Akbar posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.3/10    RT : 7.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Ashutosh Gowariker
Yazar/Senaryo :
Haidar Ali, Haidar Ali
Oyuncular (Önemli roller):
Hrithik Roshan, Aishwarya Rai, Sonu Sood, Poonam Sinha, Suhasini Mulay, Ila Arun, Raza Murad, Kulbhushan Kharbanda, Abeer Abrar, Shehzor Ali, Amitabh Bachchan, Vishwa S. Badola, Balraj, Ulhas Barve, Shaji Chaudhary
Detaylar
Süre :
İngiltere: 213 dakika / Hindistan: 213 dakika
Ülke :
Hindistan
 Dil :
Hintçe / Urduca
Gişe hasılatı ($):
26,9 Milyon (Dünya) / 3.440.718 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
DTS / Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Ashutosh Gowariker Productions Pvt. Ltd., UTV Motion Pictures
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