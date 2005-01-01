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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.3/10 RT : 7.8/10
|Yönetmen :
Ashutosh Gowariker
|Yazar/Senaryo :
Haidar Ali, Haidar Ali
| Oyuncular (Önemli roller):
Hrithik Roshan, Aishwarya Rai, Sonu Sood, Poonam Sinha, Suhasini Mulay, Ila Arun, Raza Murad, Kulbhushan Kharbanda, Abeer Abrar, Shehzor Ali, Amitabh Bachchan, Vishwa S. Badola, Balraj, Ulhas Barve, Shaji Chaudhary
| Müzik :
A.R. Rahman
| Görüntü Yönetmeni :
Kiran Deohans
| Yapımcı :
Lawrence D'Souza, Ashutosh Gowariker, Ronnie Screwvala
|Oyuncular (Tam kadro):
Hrithik Roshan, Aishwarya Rai, Sonu Sood, Poonam Sinha, Suhasini Mulay, Ila Arun, Raza Murad, Kulbhushan Kharbanda, Abeer Abrar, Shehzor Ali, Amitabh Bachchan, Vishwa S. Badola, Balraj, Ulhas Barve, Shaji Chaudhary, Chetana Das, Parth Dave, Aman Dhaliwal, Nikitin Dheer, Sudhanshu Hakku, Sayed Badrul Hasan, Dilnaz Irani, Bharat Kumar, Pramatesh Mehta, Pramod Muthu, Manava Naik, Surendra Pal, Raju Pandit, Digvijay Purohit, Tejpal Singh Rawat, Idrajit Sarkar, Rajiv Sehgal, Pradeep Sharma, Gurmeet Singh, Jassi Singh, Yuri Suri, Rucha Vaidya, Disha Vakani, Rajesh Vivek
| Süre :
İngiltere: 213 dakika / Hindistan: 213 dakika
| Ülke :
Hindistan
| Dil :
Hintçe / Urduca
| Gişe hasılatı ($):
26,9 Milyon (Dünya) / 3.440.718 (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
DTS / Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Ashutosh Gowariker Productions Pvt. Ltd., UTV Motion Pictures