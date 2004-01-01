Before Sunset (2004)
FilmDram / Duygusal
Before Sunset posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 8.00/10
 8.0/10 (1 oy)
IMDb : 8.0/10    RT : 9.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Richard Linklater
Oyuncular :
Ethan Hawke, Julie Delpy, Vernon Dobtcheff, Louise Lemoine Torres, Rodolphe Pauly, Mariane Plasteig, Diabolo, Denis Evrard, Albert Delpy, Marie Pillet
Detaylar
Diğer Adı :
Before Sunrise 2
 Süre :
80 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce / Fransızca
Bütçe ($):
2,7 Milyon
 Gişe hasılatı ($):
5.820.649 (ABD)
Ödüller :
Oscar adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
R
 Ses Sistemi :
DTS / Dolby Digital / SDDS
Yapımcı Firma :
Warner Independent Pictures (WIP), Castle Rock Entertainment, Detour Filmproduction
Konu

Paris`te yüksek lisans yapan Celine ile Amerikalı Jesse bir tren yolculuğunda tanışırlar. Jesse`nin hiç parası olmadığı için bir otel odası bulamayacaktır. Celine`den Viyana sokaklarında kendisi ile birlikte bir gece geçirmesini ister. Yeni tanışan gençler gece boyunca dolaşıp birbirlerini daha yakından tanırlar. Ama saatler ilerlemekte ve ayrılık vakti yaklaşmaktadır.

Bu olayın ardından dokuz yıl geçmiştir. Celine ve Jesse bu kez çok farklı kimliklerle yeniden karşılaşacaklardır.
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