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Paris`te yüksek lisans yapan Celine ile Amerikalı Jesse bir tren yolculuğunda tanışırlar. Jesse`nin hiç parası olmadığı için bir otel odası bulamayacaktır. Celine`den Viyana sokaklarında kendisi ile birlikte bir gece geçirmesini ister. Yeni tanışan gençler gece boyunca dolaşıp birbirlerini daha yakından tanırlar. Ama saatler ilerlemekte ve ayrılık vakti yaklaşmaktadır.

Bu olayın ardından dokuz yıl geçmiştir. Celine ve Jesse bu kez çok farklı kimliklerle yeniden karşılaşacaklardır.