We're Not Married! (1952)
FilmKomedi / Duygusal
We're Not Married! posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.4/10   

Kadro
Yönetmen :
Edmund Goulding
Yazar/Senaryo :
Nunnally Johnson, Dwight Taylor
Oyuncular (Önemli roller):
Ginger Rogers, Fred Allen, Victor Moore, Marilyn Monroe, David Wayne, Eve Arden, Paul Douglas, Eddie Bracken, Mitzi Gaynor, Louis Calhern, Zsa Zsa Gabor, James Gleason, Paul Stewart, Jane Darwell
Detaylar
Diğer Adı :
Wir sind gar nicht verheiratet
 Süre :
86 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Siyah Beyaz
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Twentieth Century Fox Film Corporation
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