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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.4/10
|Yönetmen :
Edmund Goulding
|Yazar/Senaryo :
Nunnally Johnson, Dwight Taylor
| Oyuncular (Önemli roller):
Ginger Rogers, Fred Allen, Victor Moore, Marilyn Monroe, David Wayne, Eve Arden, Paul Douglas, Eddie Bracken, Mitzi Gaynor, Louis Calhern, Zsa Zsa Gabor, James Gleason, Paul Stewart, Jane Darwell
| Müzik :
Cyril J. Mockridge
| Görüntü Yönetmeni :
Leo Tover
| Yapımcı :
Nunnally Johnson
|Oyuncular (Tam kadro):
Ginger Rogers, Fred Allen, Victor Moore, Marilyn Monroe, David Wayne, Eve Arden, Paul Douglas, Eddie Bracken, Mitzi Gaynor, Louis Calhern, Zsa Zsa Gabor, James Gleason, Paul Stewart, Jane Darwell, Harry Antrim, Jean Bartel, Al Bridge, Paul Brinegar, Douglas Brooks, Phyllis Brunner, Richard Buckley, James Burke, Barbara Carroll, Harry Carter, Sue Casey, Maurice Cass, John Close, Dick Cogan, Luther Crockett, Jack Daly, Robert Dane, Ralph Dumke, Kay English, Henry Faber, Eddie Firestone, Byron Foulger, Harry Golder, Alvin Greenman, Dabbs Greer, Jester Hairston, Bill Hale, Ruth Hall, Eden Hartford, Harry Harvey, Selmer Jackson, Mike Lally, Meredith Leeds, Margie Liszt, Wilbur Mack, Gregg Martell, Lee Marvin, Edwin Max, Emile Meyer, Diana Mumby, Forbes Murray, Noreen Nash, Mary Newton, Milicent Patrick, Tom Powers, Steve Pritko, Richard Reeves, Mavis Russell, Larry Stamps, Robert Stevenson, Victor Sutherland, Gloria Talbott, George Wallace, Maude Wallace, Marjorie Weaver, O.Z. Whitehead, June Wurster
| Diğer Adı :
Wir sind gar nicht verheiratet
| Süre :
86 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Siyah Beyaz
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Twentieth Century Fox Film Corporation