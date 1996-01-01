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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.2/10 RT : 2.0/10
|Yönetmen :
Alek Keshishian
|Yazar/Senaryo :
William Mastrosimone
| Oyuncular (Önemli roller):
Joe Pesci, Brendan Fraser, Moira Kelly, Patrick Dempsey, Josh Hamilton, Gore Vidal, Deborah Lake Fortson, Marshall Hambro, Melinda Chilton, Harve Kolzow, James Deuter, Caroline Gibson, M. Lynda Robinson, Richard Auguste, Patricia B. Butcher
| Müzik :
Patrick Leonard
| Görüntü Yönetmeni :
Sven Nykvist
| Yapımcı :
G. Mac Brown, Peter Guber, Stacey Lassally, Abe Milrad, Jon Peters, Julie Pitkanen, Amy Robinson, Alan Rothenberg, Paula Weinstein
|Oyuncular (Tam kadro):
Joe Pesci, Brendan Fraser, Moira Kelly, Patrick Dempsey, Josh Hamilton, Gore Vidal, Deborah Lake Fortson, Marshall Hambro, Melinda Chilton, Harve Kolzow, James Deuter, Caroline Gibson, M. Lynda Robinson, Richard Auguste, Patricia B. Butcher, Mary Seibel, Mara Brock Akil, Clebert Ford, William Ashby King, Frank J. Tieri, Shanesia Davis-Williams, Rick Le Fevour, Sunshine H. Hernandez, Monica Rochman, Kurt Clauss, Claudia Haro, Daniel Blinkoff, Holly Wenz-Nolan, Richard Bednar, Curt Clendenin, Ed Cray, Heidi Klefstad, Greg Kohout, Lance Norris, Regina Prokop, Keith Schrader, Katie Wahlquist
| Diğer Adı :
Lära för livet
| Süre :
103 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
20,0 Milyon (ABD)
| Ödüller :
Altın Küre adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
PG-13
| Ses Sistemi :
Dolby
| Yapımcı Firma :
Spring Creek Productions, Warner Bros. Pictures