With Honors (1994)
FilmKomedi / Dram
With Honors posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.2/10    RT : 2.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Alek Keshishian
Yazar/Senaryo :
William Mastrosimone
Oyuncular (Önemli roller):
Joe Pesci, Brendan Fraser, Moira Kelly, Patrick Dempsey, Josh Hamilton, Gore Vidal, Deborah Lake Fortson, Marshall Hambro, Melinda Chilton, Harve Kolzow, James Deuter, Caroline Gibson, M. Lynda Robinson, Richard Auguste, Patricia B. Butcher
Detaylar
Diğer Adı :
Lära för livet
 Süre :
103 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Gişe hasılatı ($):
20,0 Milyon (ABD)
Ödüller :
Altın Küre adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
PG-13
 Ses Sistemi :
Dolby
Yapımcı Firma :
Spring Creek Productions, Warner Bros. Pictures
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