Elvis: Aloha from Hawaii (1973)
TV FilmiMüzik
Elvis: Aloha from Hawaii posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.2/10   

Kadro
Yönetmen :
Marty Pasetta, Gary Hovey
Oyuncular (Önemli roller):
Elvis Presley, James Burton, Jerry Scheff, Charlie Hodge, John Wilkinson, Ronnie Tutt, J.D. Sumner, Kathy Westmoreland, Bill Baize, Estell Brown, Ed Enoch, Joe Guercio, Glen D. Hardin, Sylvia Shemmell, Myrna Smith
Detaylar
Diğer Adı :
Elvis: Aloha from Hawaii - Deluxe Edition
Süre :
87 dakika (özel sürüm)
 Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
Yapımcı Firma :
Elvis Presley Enterprises (EPE), Pasetta Productions, RCA Record Tours
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