How to Murder Your Wife (1965)
Karinizi nasil öldürürsünüz?
FilmKomedi
How to Murder Your Wife posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.5/10    RT : 6.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Richard Quine
Yazar/Senaryo :
George Axelrod
Oyuncular (Önemli roller):
Jack Lemmon, Virna Lisi, Terry-Thomas, Eddie Mayehoff, Claire Trevor, Sidney Blackmer, Max Showalter, Jack Albertson, Mary Wickes, Alan Hewitt, Barry Kelley, William Bryant, Charles Bateman, Edward Faulkner, Lauren Gilbert
Detaylar
Diğer Adı :
Cómo asesinar a su esposa
 Süre :
118 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce / İtalyanca
Ödüller :
BAFTA adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Ses Sistemi :
Mono
 Yapımcı Firma :
Murder Inc.
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