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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.5/10 RT : 6.3/10
|Yönetmen :
Richard Quine
|Yazar/Senaryo :
George Axelrod
| Oyuncular (Önemli roller):
Jack Lemmon, Virna Lisi, Terry-Thomas, Eddie Mayehoff, Claire Trevor, Sidney Blackmer, Max Showalter, Jack Albertson, Mary Wickes, Alan Hewitt, Barry Kelley, William Bryant, Charles Bateman, Edward Faulkner, Lauren Gilbert
| Müzik :
Neal Hefti
| Görüntü Yönetmeni :
Harry Stradling Sr.
| Yapımcı :
George Axelrod, Gordon Carroll
|Oyuncular (Tam kadro):
Jack Lemmon, Virna Lisi, Terry-Thomas, Eddie Mayehoff, Claire Trevor, Sidney Blackmer, Max Showalter, Jack Albertson, Mary Wickes, Alan Hewitt, Barry Kelley, William Bryant, Charles Bateman, Edward Faulkner, Lauren Gilbert, Howard Wendell, Khigh Dhiegh, K.C. Townsend, Bill Baldwin, Paul Bradley, Robert Carson, George DeNormand, Bobby Gilbert, John Indrisano, Leonard Mudie, Forbes Murray, William H. O'Brien, Joe Palma, Jeffrey Sayre, Charles Sherlock, Bert Stevens, Hal Taggart
| Diğer Adı :
Cómo asesinar a su esposa
| Süre :
118 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce / İtalyanca
| Ödüller :
BAFTA adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Murder Inc.