Husbands (1970)
Kocalar
FilmDram
Husbands posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.3/10    RT : 6.3/10   

Kadro
Yönetmen :
John Cassavetes
Yazar/Senaryo :
John Cassavetes
Oyuncular (Önemli roller):
Ben Gazzara, Peter Falk, John Cassavetes, Jenny Runacre, Jenny Lee Wright, Noelle Kao, John Kullers, Meta Shaw Stevens, Leola Harlow, Delores Delmar, Eleanor Zee, Claire Malis, Peggy Lashbrook, Eleanor Cody Gould, Sarah Felcher
Detaylar
Diğer Adı :
Husbands: A Comedy About Life, Death and Freedom
Süre :
Japonya: 131 dakika / ABD: 138 dakika (orijinal release) / ABD: 131 dakika (TV sürüm: Sony Pictures Television print) / 154 dakika (San Francisco Film Festivali) / Batı Almanya: 142 dakika (dubbed sürüm: TV)
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce / Fransızca / İtalyanca / Çince
Ödüller :
Altın Küre adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Ses Sistemi :
Mono
 Yapımcı Firma :
Faces Music
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