|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.3/10 RT : 6.3/10
|Yönetmen :
John Cassavetes
|Yazar/Senaryo :
John Cassavetes
| Oyuncular (Önemli roller):
Ben Gazzara, Peter Falk, John Cassavetes, Jenny Runacre, Jenny Lee Wright, Noelle Kao, John Kullers, Meta Shaw Stevens, Leola Harlow, Delores Delmar, Eleanor Zee, Claire Malis, Peggy Lashbrook, Eleanor Cody Gould, Sarah Felcher
| Görüntü Yönetmeni :
Victor J. Kemper
| Yapımcı :
Al Ruban, Sam Shaw
|Oyuncular (Tam kadro):
Ben Gazzara, Peter Falk, John Cassavetes, Jenny Runacre, Jenny Lee Wright, Noelle Kao, John Kullers, Meta Shaw Stevens, Leola Harlow, Delores Delmar, Eleanor Zee, Claire Malis, Peggy Lashbrook, Eleanor Cody Gould, Sarah Felcher, Bill Britten, Arthur Clark, Gwen Van Dam, John Armstrong, Charles Gaines, Antoinette Kray, Lorraine MacMartin, Carinthia West, Edgar Franken, Joseph Boley, Judith Lowry, Joseph Hardy, Fred Draper, David Rowlands, Alexandra Cassavetes, Nick Cassavetes, Marilyn Clark, Harry Fielder, Anne O'Donnell, Rhonda Parker, Ellen Stretton, K.C. Townsend, Gena Wheeler
| Diğer Adı :
Husbands: A Comedy About Life, Death and Freedom
| Süre :
Japonya: 131 dakika / ABD: 138 dakika (orijinal release) / ABD: 131 dakika (TV sürüm: Sony Pictures Television print) / 154 dakika (San Francisco Film Festivali) / Batı Almanya: 142 dakika (dubbed sürüm: TV)
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce / Fransızca / İtalyanca / Çince
| Ödüller :
Altın Küre adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Faces Music