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Puanlama
|7G Puanı :
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| 8.4/10 (7 oy)
IMDb : 8.6/10
| Görüntü Yönetmeni :
Steven V. Silver
| Yapımcı :
Chuck Lorre, Bill Prady, Mary T. Quigley, Lee Aronsohn, Peter Chakos, David Goetsch, Steven Molaro, Faye Oshima Belyeu, Kristy Cecil, Eric Kaplan, Mona Garcea, Richard Rosenstock, Stephen Engel, Steve Holland, Kelly Lee, Jim Reynolds, Jennifer Glickman, Tim Doyle, Brian George, Robert Cohen, David Litt, Jessica Ambrosetti, Ryan Berdan, Maria Ferrari, Eddie Gorodetsky, Mea Squires
|Oyuncular (Tam kadro):
Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch, Mayim Bialik, Carol Ann Susi, Kevin Sussman, John Ross Bowie, Aarti Majmudar, Brian George, Laura Spencer, Ian Scott Rudolph, Wil Wheaton, Alice Amter, Sara Gilbert, Kate Micucci, Laurie Metcalf, Brian Smith, Michael J. Massimino, Mark Harelik, Christine Baranski, Casey Sander, Pavel Lychnikoff, Vernee Watson-Johnson, Regina King, Margo Harshman, Robert Clotworthy, Stephen Hawking, Edward Lieberman, Sara Rue, Brian Wade, Bob Newhart, Joshua Malina, LeVar Burton, James Hong, Erin Allin O'Reilly, Molly Morgan, Katee Sackhoff, Marcus Folmar, David Trice, Kevin Brief, Dakin Matthews, Stephen Root, Ira Flatow, Josh Brener, Brian Posehn, Annie O'Donnell, Alex Ball, Sarayu Rao, Brooke D'Orsay, Courtney Henggeler, Talbott Lin, DJ Qualls, Charlie Sheen, Octavia Spencer, Michael Trucco, Andrew W. Walker, Zachary Abel, Lewis Black, Elizabeth Bogush, Summer Glau, Jodi Lyn O'Keefe, Eliza Dushku, Judy Greer, Stan Lee, Frank Maharajh, Julio Oscar Mechoso, Steve Wozniak, Rachel Cannon, Allen Nabors, Elena Campbell-Martinez, Howard Chan, Michael Hyatt, Austin Lee, Riki Lindhome, Judith Moreland, Travis Schuldt, Analeigh Tipton, Valerie Azlynn, Sarah Buehler, Will Deutsch, Jason Mesches, Oliver Muirhead, George Smoot, Keith Carradine, Ally Maki, Danica McKellar, Artie O'Daly, Yeardley Smith, Neil Tyson, Jessica Walter, Ryan Cartwright, Sierra Edwards, Treisa Gary, Emma Degerstedt, Adam Gregor, Jennifer Hale, Emily Happe, Ronald Hunter, Tyler J. Olson, Samantha Potter, Livia Treviño, Travis Davis, Jane Galloway Heitz, Andy Mackenzie, Jen Drohan, Steve Paymer, George Takei, Steven Yeun, Lance Barber, Blake Berris, Rick Fox, Katie Leclerc, William Stanford Davis, Jim Turner, Todd Eric Andrews, Tom Fonss, Troy Winbush, James Earl Jones, Josh Peck, Tania Raymonde, Billy Bob Thornton, Noel De Souza, Sonny Dey, Sherry Weston, Kimberly Kevon Williams, Chuck Carter, Mark Hames, Sandra Marquez, Jade Zdanow, Eric André, Lauri Johnson, Ajgie Kirkland, Phil Abrams, Arnold Chun, Tiffany Dupont, Courtney Ford, Ashley Austin Morris, Stacey Travis, Buzz Aldrin, Chriselle Almeida, Nick Clifford, Meagen Fay, Becky O'Donohue, Jonathan Schmock, Karl T. Wright, Matt Battaglia, Barak Hardley, Morgan Hewitt, Ayumi Iizuka, Bill Nye, Sophie Oda, Carrie Fisher, Eric Petersen, Malcolm Foster Smith, Gilda Stratton, Nathan Fillion, Jim Meskimen, Cynthia Holloway, Sergio Enrique, Charlotte Newhouse, Whitney Avalon, Lanny Joon, Sharon Omi, Tom Yi, Janelle Taylor, Peter Onorati, Jadon Sand, Lynn Seibel, Christine Corpuz, Piper Mackenzie Harris, Riccardo LeBron, Angela Sargeant, Aaron Takahashi, Michael Araujo, Kimberly Hebert Gregory, Christopher Neiman, Michael Reetz, Fernando Rivera, Brian Greene, Christopher Douglas Reed, Dusan Brown, Ken Lerner, Craig Gellis, Diamond White, David Barrera, Monica Garcia, Rod Keller, Kara Luiz, Phyllis Timbes, Steve Valentine, Paul Willson, Max Adler, Angela Relucio, Jan Hoag, Amy Tolsky, Frank Alvarez, Briana Cuoco, Dawson Fletcher, Anil Margsahayam, Casper Smart, Endre Hules, John Mendoza, Rick Gifford, Tonja Kahlens, Kaliko Kauahi, Robert Noble, Janet Hill, Lexie Contursi, Stephanie Escajeda, Owen Thayer, Jesse Heiman, Erin Pickett, Cindera Che, Rachel Steele, Iris Bahr, Amanda Walsh, Craig Duda, Joel Brooks, William Ngo, Matt Barr, Jannette Bloom, Chadney Brewer, Ren Hanami, Jade Holden, Kristen Kimmick, Michael McCracken Jr., Drew Annen, Richard Bernard, Jeff Blum, Julie Michaels, Brent Spiner, Johnny Vinton, Derek Blankenship, Howie Mandel, Stephane Nicoli, Leonard Nimoy, Zack Sonnenberg, Erik A. Williams, Meli Alexander, Anna Allen, Seaonna Chanadet, Tiffany Giddens, Jenine Giusto, Ian Reed Kessler, Zack Scott, Ashley Shewell, Chris Smith, Franklin J. Sterns, Mark Harmon, Bill Murray, Alberto Pimenta, Susanna Thompson, Michael Weatherly
| Diğer Adı :
TBBT
| Süre :
22 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce / Hintçe / İtalyanca / Rusça / Çince / Klingon
| Ödüller :
Altın Küre ödülü aldı
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
TV_14
| Ses Sistemi :
Stereo
| Yapımcı Firma :
Chuck Lorre Productions, Warner Bros. Television
En büyük zevkleri kuantum fiziğine kafa yormak olan üstün zekalı iki arkadaş, güzel bir kızla karşılaşınca ne olur? The Big Bang Theory, işte o karşılaşma anında gerçekleşen büyük patlama ve sonrasını anlatan bir komedi dizisi...
Okullarda “inek” olarak tabir edilen öğrencileri hatırlarsınız. Çözemedikleri matematik problemi yoktur, ama karşı cinsle ilişkilerin denklemini bir türlü çözemezler. Leonard ve Sheldon da bu tanıma uyan iki arkadaş. Yan dairelerine taşınan güzeller güzeli Penny ise bu yeni iki komşusuna hayat hakkında öğretebileceği bir şeyleri olduğunu düşünüyor. The Big Bang Theory, Two and a Half Men’in yaratıcısı ve yazarı Chuck Lorre imzalı zeka dolu, yepyeni bir komedi.
(Alıntı: cnbce.com)