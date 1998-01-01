Kuch Kuch Hota Hai (1998)
FilmKomedi / Aile Filmi / Müzikal / Duygusal
Kuch Kuch Hota Hai posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.4/10   

Kadro
Yönetmen :
Karan Johar
Yazar/Senaryo :
Karan Johar, Karan Johar
Oyuncular (Önemli roller):
Shahrukh Khan, Kajol, Rani Mukherjee, Farida Jalal, Reema Lagoo, Archana Puran Singh, Himani Shivpuri, Johnny Lever, Anupam Kher, Sana Saeed, Parzan Dastur, Salman Khan, Geeta Kapoor, Farah Khan
Detaylar
Diğer Adı :
KKHH
 Süre :
177 dakika
Ülke :
Hindistan
 Dil :
Hintçe / Urduca / İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Dharma Productions
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