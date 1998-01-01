|
|Komedi / Aile Filmi / Müzikal / Duygusal
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 7.4/10
|
|
IMDB Puanı : 5.6
Yönetmen : Shashilal K. Nair
Tür : Aksiyon / Komedi / Dram
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe
Divx:
|
|
IMDB Puanı : 6.7
Yönetmen : Khyentse Norbu
Tür : Komedi / Spor
Ülke : Bhutan / Avustralya
Dil : Hintçe / Tibetçe
|
|
IMDB Puanı : 7.6
Yönetmen : Ram Gopal Varma
Tür : Komedi / Dram / Müzikal / Duygusal
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe / Tamil
Divx: