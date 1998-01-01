|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.8/10 RT : 6.0/10
|Yönetmen :
Michael Davis
|Yazar/Senaryo :
Michael Davis
| Oyuncular (Önemli roller):
Jonathan Tucker, Emmanuelle Chriqui, James DeBello, Katherine Heigl, Larisa Oleynik, Jaime Pressly, Marissa Ribisi, John Green Jr., Aimee Graham, Ange Billman, Kristina Anapau, Rainbeau Mars, Mónica Huarte, Reilly McLaren, Kristin Herold
| Müzik :
Kevin Bassinson
| Görüntü Yönetmeni :
James Lawrence Spencer
| Yapımcı :
Ehud Bleiberg, Richard Finney, Richard B.L. Fleming, Yitzhak Ginsberg, Michele Lipkin, Terence Michael, Moshe Peterburg
|Oyuncular (Tam kadro):
Jonathan Tucker, Emmanuelle Chriqui, James DeBello, Katherine Heigl, Larisa Oleynik, Jaime Pressly, Marissa Ribisi, John Green Jr., Aimee Graham, Ange Billman, Kristina Anapau, Rainbeau Mars, Mónica Huarte, Reilly McLaren, Kristin Herold, Anya Marina, Josephine Angelini, Julieanne Steger, Ivana Bozilovic, Danielle Hoover, Eric Szmanda, Anita Thomas, Sarah Carmichael, Crystal Kwon, Nancy Walters, Bradley K. Ross, Lydia Castro, Alley Mercedes, Lorie Katherine Anderson, Candra Severson, John O'Hara, Walker Howard, Tamara Lee Krinsky, Dustin Courtney, Dennis Madalone, Farinaz Farrokh, Allen Payne, Kerstin Lindquist, Ehud Bleiberg, Madison Brandon, Terence Michael, Chris Bustard, Mike McNet, Seth Nagel, Esther Gonzalez, Dorlinda Ortiz, Stephanie Ramos, Londonn Corpas, Felicity Mars, Edward Davila, Laura Gray, Donald Green, Joan M. Blair, Noel Evangelisti, Cindy Fried, Cynthia Rullo, Biljana Filipovic, Patty Clough, Sonnie Elahna, Amy Fioretta, Holly Houston, Susan James, Anna Khomute, Lon Pho, Kimberly Reeves, Adrienne Rey, Tanya Tyranny, Maria Strain, Tanisha Grant, Gina Hiraizumi, Agnieszka Musiala
| Diğer Adı :
100 Garotas
| Süre :
94 dakika / Finlandiya: 90 dakika (DVD)
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Dream Entertainment, Michael/Finney Productions