100 Girls (2000)
FilmKomedi / Duygusal
100 Girls posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.8/10    RT : 6.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Michael Davis
Yazar/Senaryo :
Michael Davis
Oyuncular (Önemli roller):
Jonathan Tucker, Emmanuelle Chriqui, James DeBello, Katherine Heigl, Larisa Oleynik, Jaime Pressly, Marissa Ribisi, John Green Jr., Aimee Graham, Ange Billman, Kristina Anapau, Rainbeau Mars, Mónica Huarte, Reilly McLaren, Kristin Herold
Detaylar
Diğer Adı :
100 Garotas
Süre :
94 dakika / Finlandiya: 90 dakika (DVD)
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Dream Entertainment, Michael/Finney Productions
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