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Puanlama
|7G Puanı :
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| 10.0/10 (1 oy)
IMDb : 7.8/10 RT : 7.5/10
| Müzik :
Alf Clausen, Lee Holdridge, Richard Lewis Warren
| Görüntü Yönetmeni :
Gerald Perry Finnerman
| Yapımcı :
Jay Daniel, Artie Mandelberg, Glenn Gordon Caron, Charles H. Eglee, Pauline Miller, Ron Osborn, Jeff Reno, Christopher T. Welch, Roger Director, Philip Carr Neel, Barbara Hall
|Oyuncular (Tam kadro):
Cybill Shepherd, Allyce Beasley, Bruce Willis, Curtis Armstrong, Jack Blessing, Charles Rocket, Robert Webber, Eva Marie Saint, Clinton Allmon, Jonathan Ames, Dennis Dugan, Kristine Kauffman, Mark Harmon, Virginia Madsen, Brooke Adams, Bill Marcus, Diana Lee Inosanto, Willie Brown, Daniel Fitzpatrick, Jamie Taylor, Michael E. Dawdy, Frantz Turner, Allan Kolman, Tammy Brewer, Chris Rennolds, Kate Murtagh, Will Nye, Leigh Webb, Jensen Collier, Henry G. Sanders, Lyle Howry, Christine Haber, Howard Mann, C. Thomas Howell, Cynthia Windham, Tony Bill, Pamela Bowen, Caitlin Clarke, Cleavant Derricks, Rocky Giordani, Julia Jennings, Ronald G. Joseph, Jack Murdock, Fred Ottaviano, Darwyn Swalve, R.H. Thomson, Tracey Walter, Inez Edwards, Zack Phifer
| Diğer Adı :
Par i brott
| Süre :
60 dakika (66 bölüm) / Arjantin: 60 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Altın Küre ödülü aldı
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
ABC Circle Films, Picturemaker Productions