"Moonlighting" (1985)
"Mavi Ay"
TV DizisiKomedi / Dram / Gizem / Duygusal
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 10.00/10
 10.0/10 (1 oy)
IMDb : 7.8/10    RT : 7.5/10   

Kadro
Yaratıcı :
Glenn Gordon Caron
Oyuncular (Önemli roller):
Cybill Shepherd, Allyce Beasley, Bruce Willis, Curtis Armstrong, Jack Blessing
Detaylar
Diğer Adı :
Par i brott
Süre :
60 dakika (66 bölüm) / Arjantin: 60 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Ödüller :
Altın Küre ödülü aldı
 Görüntü :
Renkli
Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
ABC Circle Films, Picturemaker Productions
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