Gloomy Sunday (1999)
FilmDuygusal / Dram
Gloomy Sunday posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.6/10    RT : 8.4/10   

Kadro
Yönetmen :
Rolf Schübel
Yazar/Senaryo :
Nick Barkow, Rolf Schübel
Oyuncular (Önemli roller):
Erika Marozsán, Joachim Król, Ben Becker, Stefano Dionisi, András Bálint, Géza Boros, Rolf Becker, Ilse Zielstorff, Ferenc Bács, Júlia Zsolnai, Aron Sipos, Ernst Kahl, Jörg Gillner, Denis Moschitto, István Mikó
Detaylar
Orijinal Adı :
Gloomy Sunday - Ein Lied von Liebe und Tod
Diğer Adı :
Kurai nichiyôbi
Süre :
112 dakika / Arjantin: 113 dakika (Mar del Plata Film Festivali)
Ülke :
Almanya / Macaristan
 Dil :
Almanca / İngilizce / Macarca
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Studio Hamburg Filmproduktion, Dom Film GmbH, PolyGram Filmproduktion
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