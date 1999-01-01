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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.6/10 RT : 8.4/10
|Yönetmen :
Rolf Schübel
|Yazar/Senaryo :
Nick Barkow, Rolf Schübel
| Oyuncular (Önemli roller):
Erika Marozsán, Joachim Król, Ben Becker, Stefano Dionisi, András Bálint, Géza Boros, Rolf Becker, Ilse Zielstorff, Ferenc Bács, Júlia Zsolnai, Aron Sipos, Ernst Kahl, Jörg Gillner, Denis Moschitto, István Mikó
| Müzik :
Detlef Petersen, Rezsö Seress
| Görüntü Yönetmeni :
Edward Klosinski
| Yapımcı :
Michael André, Kerstin Ramcke, Martin Rohrbeck, Richard Schöps, Andreas Schreitmüller, Aron Sipos, Martin Wiebel, Winka Wulff
|Oyuncular (Tam kadro):
Erika Marozsán, Joachim Król, Ben Becker, Stefano Dionisi, András Bálint, Géza Boros, Rolf Becker, Ilse Zielstorff, Ferenc Bács, Júlia Zsolnai, Aron Sipos, Ernst Kahl, Jörg Gillner, Denis Moschitto, István Mikó, Michael Gampe, Karl Fischer, Markus Hering, Werner Brehm, Wanja Mues, Dorka Gryllus, Tibor Kenderesi, Anna Ráckevei, István Kanizsay, Michael Quitkowsky, Veit Stübner, Márta Bakó, Sebastian Koch, Ulrike Grote, László I. Kish, Ferenc Némethy, Stefan Weinert, Zsuzsa Mányai, Aurel Haitó, György Kégl, Árpád Hetényi, Tanya M. Nagel, Angelo Franke
| Orijinal Adı :
Gloomy Sunday - Ein Lied von Liebe und Tod
| Diğer Adı :
Kurai nichiyôbi
| Süre :
112 dakika / Arjantin: 113 dakika (Mar del Plata Film Festivali)
| Ülke :
Almanya / Macaristan
| Dil :
Almanca / İngilizce / Macarca
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Studio Hamburg Filmproduktion, Dom Film GmbH, PolyGram Filmproduktion