The Desperadoes (1943)
Ormanlar hakimi
FilmDuygusal / Western
The Desperadoes posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.6/10   

Kadro
Yönetmen :
Charles Vidor
Yazar/Senaryo :
Max Brand, Robert Carson
Oyuncular (Önemli roller):
Randolph Scott, Claire Trevor, Glenn Ford, Evelyn Keyes, Edgar Buchanan, Guinn 'Big Boy' Williams, Raymond Walburn, Porter Hall
Detaylar
Diğer Adı :
Desperados
 Süre :
87 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Columbia Pictures Corporation
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