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Ormanlar hakimi
|Duygusal / Western
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Puanlama
IMDb : 6.6/10
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Türkçe Adı : Kit Carson
IMDB Puanı : 6.3
Yönetmen : George B. Seitz
Tür : Biyografi / Duygusal / Western
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / İspanyolca
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IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Gregory Ratoff
Tür : Komedi / Müzikal / Duygusal
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.7
Yönetmen : Sidney Gilliat
Tür : Dram / Duygusal / Savaş
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce