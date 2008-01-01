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Chandni Chowk to China (2009)
FilmAksiyon / Macera / Komedi / Dram / Fantastik / Müzikal
Chandni Chowk to China posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 4.4/10    RT : 4.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Nikhil Advani
Yazar/Senaryo :
Rajat Arora, Bohemia
Oyuncular (Önemli roller):
Akshay Kumar, Deepika Padukone, Mithun Chakraborty, Ranvir Shorey, Chia Hui Liu, Roger Yuan, Kiran Juneja, Yuk-Ting Lau, Jun Li, Chang En Lu, Conan Stevens, Ian Stevens, Kevin Wu
Detaylar
Diğer Adı :
Made in China
 Süre :
ABD: 154 dakika
Ülke :
Hindistan / ABD
 Dil :
Hintçe / Çince / İngilizce
Gişe hasılatı ($):
13,4 Milyon (Dünya) / 921.738 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
PG-13
Ses Sistemi :
Dolby Digital / DTS
Yapımcı Firma :
Warner Bros. Pictures, R.S. Entertainment, People Tree Films
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