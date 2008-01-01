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|FilmAksiyon / Macera / Komedi / Dram / Fantastik / Müzikal
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Puanlama
IMDb : 4.4/10 RT : 4.7/10
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IMDB Puanı : 3.0
Yönetmen : Goldie Behl
Tür : Aksiyon / Macera / Dram / Fantastik
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe
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IMDB Puanı : 4.2
Yönetmen : Kunal Shivdasani
Tür : Aksiyon / Dram / Gerilim
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe
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IMDB Puanı : 3.8
Yönetmen : Sabir Khan
Tür : Aksiyon / Komedi / Duygusal
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe