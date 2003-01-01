Üye girişi  |  Üye olmak için tıklayın!
The Matrix Reloaded (2003)
FilmAksiyon / Macera / Bilim Kurgu
The Matrix Reloaded posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 8.00/10
 8.0/10 (4 oy)
IMDb : 7.1/10    RT : 7.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Andy Wachowski, Larry Wachowski
Yazar/Senaryo :
Andy Wachowski, Larry Wachowski
Oyuncular (Önemli roller):
Ray Anthony, Christine Anu, Andy Arness, Alima Ashton-Sheibu, Helmut Bakaitis, Steve Bastoni, Don Battee, Monica Bellucci, Daniel Bernhardt, Valerie Berry, Ian Bliss, Liliana Bogatko, Michael Budd, Stoney Burke, Kelly Butler
Detaylar
Diğer Adı :
The Matrix Reloaded: The IMAX Experience
Süre :
138 dakika
Ülke :
ABD / Avustralya
Dil :
İngilizce / Fransızca
 Bütçe ($):
150 Milyon
Gişe hasılatı ($):
742 Milyon (Dünya) / 282 Milyon (ABD) / 5.253.049 (Türkiye)
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
DTS / Dolby Digital / SDDS / Sonics-DDP
Yapımcı Firma :
Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures, Silver Pictures
Konu
Makineler son derece önemli bir bilgi edinmiş ve insanların özgürce yaşayabildikleri tek ve son şehir olan Zion’un yerini öğrenmişlerdir. Bu şehri ortadan kaldırmak için buraya ahtapota benzer yaratıklardan binlercesini göndermeye karar verirler. Neo ve arkadaşları bunu engellemek için makinelerin dünyasının tüm sırlarını bilen “Anahtarcı”yı bulmaları gerekir. Ama bu kolay değildir çünkü Anahtarcı, ustaca bıçak kullanan ve hayalet gibi yok olup tekrar ortaya çıkan “İkizler” adlı yaratıklar tarafından korunmaktadır. Bu arada Ajan Smith de kendini geliştirmiş, virüs gibi klonlanmayı öğrenmiştir...

Benzer Film Önerileri
Daredevil vs. Spider-Man (2003)
Daredevil vs. Spider-Man Posteri
 IMDB Puanı : 5.6
Tür : Aksiyon / Fantastik / Bilim Kurgu
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
Izo (2004)
Izo Posteri
 IMDB Puanı : 6.0
Yönetmen : Takashi Miike
Tür : Aksiyon / Dram / Fantastik / Korku / Gerilim / Savaş
Ülke : Japonya
Dil : Japonca / İngilizce
Fatal Contact (2006)
Fatal Contact Posteri
 IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Dennis Law
Tür : Aksiyon
Ülke : Hong Kong
Dil : Çince / İngilizce