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Puanlama
|7G Puanı :
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| 8.0/10 (4 oy)
IMDb : 7.1/10 RT : 7.3/10
|Yönetmen :
Andy Wachowski, Larry Wachowski
|Yazar/Senaryo :
Andy Wachowski, Larry Wachowski
| Oyuncular (Önemli roller):
Ray Anthony, Christine Anu, Andy Arness, Alima Ashton-Sheibu, Helmut Bakaitis, Steve Bastoni, Don Battee, Monica Bellucci, Daniel Bernhardt, Valerie Berry, Ian Bliss, Liliana Bogatko, Michael Budd, Stoney Burke, Kelly Butler
| Müzik :
Don Davis
| Görüntü Yönetmeni :
Bill Pope
| Yapımcı :
Bruce Berman, David Forbes, Grant Hill, Andrew Mason, Phil Oosterhouse, Vicki Popplewell, Steve Richards, Joel Silver, Andy Wachowski, Larry Wachowski
|Oyuncular (Tam kadro):
Ray Anthony, Christine Anu, Andy Arness, Alima Ashton-Sheibu, Helmut Bakaitis, Steve Bastoni, Don Battee, Monica Bellucci, Daniel Bernhardt, Valerie Berry, Ian Bliss, Liliana Bogatko, Michael Budd, Stoney Burke, Kelly Butler, Josephine Byrnes, Noris Campos, Collin Chou, Paul Cotter, Marlene Cummins, Attila Davidhazy, Essie Davis, Terrell Dixon, Nash Edgerton, Laurence Fishburne, Gloria Foster, David Franklin, Austin Galuppo, Nona Gaye, Daryl Heath, Roy Jones Jr., Malcolm Kennard, David Kilde, Randall Duk Kim, Christopher Kirby, Peter Lamb, Nathaniel Lees, Harry Lennix, Tony Lynch, Robert Mammone, Joshua Mbakwe, Matt McColm, Scott McLean, Chris Mitchell, Steve Morris, Carrie-Anne Moss, Tory Mussett, Rene Naufahu, Robyn Nevin, David No, Genevieve O'Reilly, Socratis Otto, Harold Perrineau, Jada Pinkett Smith, Montaño Rain, Adrian Rayment, Neil Rayment, Rupert Reid, Keanu Reeves, David Roberts, Shane C. Rodrigo, Nick Scoggin, Kevin Scott, Tahei Simpson, Frankie Stevens, Nicandro Thomas, Gina Torres, Andrew Valli, Steve Vella, John Walton, Clayton Watson, Hugo Weaving, Cornel West, Leigh Whannell, Bernard White, Lambert Wilson, Anthony Wong, Anthony Zerbe
| Diğer Adı :
The Matrix Reloaded: The IMAX Experience
| Süre :
138 dakika
| Ülke :
ABD / Avustralya
| Dil :
İngilizce / Fransızca
| Bütçe ($):
150 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
742 Milyon (Dünya) / 282 Milyon (ABD) / 5.253.049 (Türkiye)
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
DTS / Dolby Digital / SDDS / Sonics-DDP
| Yapımcı Firma :
Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures, Silver Pictures
Makineler son derece önemli bir bilgi edinmiş ve insanların özgürce yaşayabildikleri tek ve son şehir olan Zion’un yerini öğrenmişlerdir. Bu şehri ortadan kaldırmak için buraya ahtapota benzer yaratıklardan binlercesini göndermeye karar verirler. Neo ve arkadaşları bunu engellemek için makinelerin dünyasının tüm sırlarını bilen “Anahtarcı”yı bulmaları gerekir. Ama bu kolay değildir çünkü Anahtarcı, ustaca bıçak kullanan ve hayalet gibi yok olup tekrar ortaya çıkan “İkizler” adlı yaratıklar tarafından korunmaktadır. Bu arada Ajan Smith de kendini geliştirmiş, virüs gibi klonlanmayı öğrenmiştir...