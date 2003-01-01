Puanlama

7G Puanı : Currently 8.00/10 8.0/10 (4 oy) IMDb : 7.1/10 RT : 7.3/10

Diğer Adı :

The Matrix Reloaded: The IMAX Experience

Süre :

138 dakika

Ülke :

ABD / Avustralya

Dil :

İngilizce / Fransızca

Bütçe ($):

150 Milyon

Gişe hasılatı ($):

742 Milyon (Dünya) / 282 Milyon (ABD) / 5.253.049 (Türkiye) Görüntü :

Renkli

Sınıflandırma :

R

Ses Sistemi :

DTS / Dolby Digital / SDDS / Sonics-DDP

Yapımcı Firma :

Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures, Silver Pictures



Makineler son derece önemli bir bilgi edinmiş ve insanların özgürce yaşayabildikleri tek ve son şehir olan Zion’un yerini öğrenmişlerdir. Bu şehri ortadan kaldırmak için buraya ahtapota benzer yaratıklardan binlercesini göndermeye karar verirler. Neo ve arkadaşları bunu engellemek için makinelerin dünyasının tüm sırlarını bilen “Anahtarcı”yı bulmaları gerekir. Ama bu kolay değildir çünkü Anahtarcı, ustaca bıçak kullanan ve hayalet gibi yok olup tekrar ortaya çıkan “İkizler” adlı yaratıklar tarafından korunmaktadır. Bu arada Ajan Smith de kendini geliştirmiş, virüs gibi klonlanmayı öğrenmiştir...

