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Anne of Green Gables (1985)
TV FilmiDram / Aile Filmi
Filmin Posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Kevin Sullivan
Yazar/Senaryo :
Lucy Maud Montgomery, Kevin Sullivan
Oyuncular (Önemli roller):
Megan Follows, Colleen Dewhurst, Richard Farnsworth, Patricia Hamilton, Marilyn Lightstone, Schuyler Grant, Jonathan Crombie, Charmion King, Jackie Burroughs, Rosemary Radcliffe, Joachim Hansen, Christiane Krüger, Cedric Smith, Paul Brown, Miranda de Pencier
Detaylar
Diğer Adı :
Ein zauberhaftes Mädchen
 Süre :
199 dakika
Ülke :
Kanada / Batı Almanya / ABD
 Dil :
İngilizce
Ödüller :
Emmy ödülü aldı
 Görüntü :
Renkli
Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Anne of Green Gables Productions, Sullivan Entertainment, TV-60 Filmproduktion
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