|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.0/10
|Yönetmen :
Kevin Sullivan
|Yazar/Senaryo :
Lucy Maud Montgomery, Kevin Sullivan
| Oyuncular (Önemli roller):
Megan Follows, Colleen Dewhurst, Richard Farnsworth, Patricia Hamilton, Marilyn Lightstone, Schuyler Grant, Jonathan Crombie, Charmion King, Jackie Burroughs, Rosemary Radcliffe, Joachim Hansen, Christiane Krüger, Cedric Smith, Paul Brown, Miranda de Pencier
| Müzik :
Hagood Hardy
| Görüntü Yönetmeni :
Rene Ohashi
| Yapımcı :
Ellen Freyer, Trudy Grant, Ian McDougall, Kevin Sullivan
|Oyuncular (Tam kadro):
Megan Follows, Colleen Dewhurst, Richard Farnsworth, Patricia Hamilton, Marilyn Lightstone, Schuyler Grant, Jonathan Crombie, Charmion King, Jackie Burroughs, Rosemary Radcliffe, Joachim Hansen, Christiane Krüger, Cedric Smith, Paul Brown, Miranda de Pencier, Trish Nettleton, Jennifer Inch, Jayne Eastwood, Dawn Greenhalgh, Jack Mather, Vivian Reis, Samantha Langevin, Mag Ruffman, Sean McCann, Roxolana Roslak, Robert Haley, Robert Collins, Morgan Chapman, David Roberts, Nancy Beatty, David Hughes, Wendy Lyon, Zack Ward, Anna Ferguson, Rex Southgate, Julianna Saxton, Molly Thom, Jennifer Irwin, Sandra Scott, Peter Sturgess, Ray Ireland, Martha Maloney, Stuart Hamilton, Christine Forsyth
| Diğer Adı :
Ein zauberhaftes Mädchen
| Süre :
199 dakika
| Ülke :
Kanada / Batı Almanya / ABD
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Emmy ödülü aldı
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Anne of Green Gables Productions, Sullivan Entertainment, TV-60 Filmproduktion