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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.0/10 RT : 1.3/10
|Yönetmen :
Andrew Fleming
|Yazar/Senaryo :
Andrew Fleming, Michael Dick
| Oyuncular (Önemli roller):
Jennifer Rubin, Bruce Abbott, Richard Lynch, Dean Cameron, Harris Yulin, Susan Barnes, John Scott Clough, Elizabeth Daily, Damita Jo Freeman, Louis Giambalvo, Susan Ruttan, Sy Richardson, Missy Francis, Sheila Scott-Wilkenson, Ben Kronen
| Müzik :
Jay Ferguson
| Görüntü Yönetmeni :
Alexander Gruszynski
| Yapımcı :
Gale Anne Hurd, Ginny Nugent
|Oyuncular (Tam kadro):
Jennifer Rubin, Bruce Abbott, Richard Lynch, Dean Cameron, Harris Yulin, Susan Barnes, John Scott Clough, Elizabeth Daily, Damita Jo Freeman, Louis Giambalvo, Susan Ruttan, Sy Richardson, Missy Francis, Sheila Scott-Wilkenson, Ben Kronen, Jon Menick, Charles Fleischer, Brian Katkin, Steven Anderson, Ellaraino, Alba Francesca, Maria Melendez, Chip Johnson, Diane Zolten Wiltse, Steve Whiteford, Coleen Maloney, Annie Waterman, Lee Waddell, Tim Trella, Philip Granger, Kristina Loggia, Patricia Veselich, Elizabeth DuNah, Julianne Dallara, James Bolt, Evan MacKenzie, Darnell Gregorio-De Palma, Caroline Walter, Anthony Cecere, James Purcell, Don Sparks, Julianna McCarthy, Sarina C. Grant, Romy Rosemont, Randy Oglesby, Charles Bouvier, George Coutoupis, Linda Kaye, John Solari
| Diğer Adı :
La pesadilla mortal
| Süre :
Avustralya: 80 dakika / 84 dakika (FMC Library Print)
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
9.797.098 (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Dolby
| Yapımcı Firma :
No Frills Film Production