Bad Dreams (1988)
FilmKorku / Gerilim
Bad Dreams posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.0/10    RT : 1.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Andrew Fleming
Yazar/Senaryo :
Andrew Fleming, Michael Dick
Oyuncular (Önemli roller):
Jennifer Rubin, Bruce Abbott, Richard Lynch, Dean Cameron, Harris Yulin, Susan Barnes, John Scott Clough, Elizabeth Daily, Damita Jo Freeman, Louis Giambalvo, Susan Ruttan, Sy Richardson, Missy Francis, Sheila Scott-Wilkenson, Ben Kronen
Detaylar
Diğer Adı :
La pesadilla mortal
Süre :
Avustralya: 80 dakika / 84 dakika (FMC Library Print)
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Gişe hasılatı ($):
9.797.098 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Dolby
 Yapımcı Firma :
No Frills Film Production
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