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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 4.6/10 RT : 0.0/10
|Yönetmen :
Arthur Hiller
|Yazar/Senaryo :
Don Rhymer
| Oyuncular (Önemli roller):
Tom Arnold, David Paymer, Rhea Perlman, Rod Steiger, Kim Coates, Rachael Leigh Cook, Mikey Kovar, Micah Gardener, Jordan Warkol, Colleen Rennison, Ian Tracey, John Tench, Stellina Rusich, David Kaye, Obba Babatundé
| Müzik :
John Debney
| Görüntü Yönetmeni :
David M. Walsh
| Yapımcı :
Fitch Cady, Casey Grant, Arnon Milchan, Michael G. Nathanson
|Oyuncular (Tam kadro):
Tom Arnold, David Paymer, Rhea Perlman, Rod Steiger, Kim Coates, Rachael Leigh Cook, Mikey Kovar, Micah Gardener, Jordan Warkol, Colleen Rennison, Ian Tracey, John Tench, Stellina Rusich, David Kaye, Obba Babatundé, Alan Van Sprang, Seamus, Betty Linde, Shawn Macdonald, Brian Arnold, Wren Roberts, Dolores Drake, Victor Favrin, Patti Allan, Michael Tiernan, Michael Dobson, Myron Pechet, Nathaniel DeVeaux, Justin Wilkie, Dave 'Squatch' Ward, Tatiana Chekhova, Hiro Hauata, Alexis Ioannidis, Jeremy Radick, Mary McDonald, Rick Poltaruk, Larry Musser, Victor Magnussen, Jewel Staite, Jack C. Thomas, William Bauer, Julie Champnella, Kay Arnold, Jonathan Walker, Judy Kovar, Edie McClurg, Kathleen Freeman, Miriam Flynn, Steve Billnitzer, Jonathan Dreyer, Devin Walker
| Diğer Adı :
A spasso col rapinatore
| Süre :
89 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
3.325.651 (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
PG
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Monarchy Enterprises B.V., Regency Enterprises, Warner Bros. Pictures