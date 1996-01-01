Carpool (1996)
FilmKomedi
Carpool posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 4.6/10    RT : 0.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Arthur Hiller
Yazar/Senaryo :
Don Rhymer
Oyuncular (Önemli roller):
Tom Arnold, David Paymer, Rhea Perlman, Rod Steiger, Kim Coates, Rachael Leigh Cook, Mikey Kovar, Micah Gardener, Jordan Warkol, Colleen Rennison, Ian Tracey, John Tench, Stellina Rusich, David Kaye, Obba Babatundé
Detaylar
Diğer Adı :
A spasso col rapinatore
 Süre :
89 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Gişe hasılatı ($):
3.325.651 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
PG
Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Monarchy Enterprises B.V., Regency Enterprises, Warner Bros. Pictures
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