Return of Daimajin (1966)
FilmFantastik
Return of Daimajin posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Kazuo Mori
Yazar/Senaryo :
Tetsuro Yoshida
Oyuncular :
Riki Hashimoto, Shinji Hori, Shiei Iizuki, Masahide Kizuka, Hideki Ninomiya
Müzik :
Akira Ifukube
Detaylar
Orijinal Adı :
Daimajin gyakushu
 Diğer Adı :
Majin Strikes Again
Süre :
ABD: 79 dakika
Ülke :
Japonya
Dil :
Japonca
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Daiei Studios
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