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|Fantastik
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Puanlama
IMDb : 5.9/10
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IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : Kinji Fukasaku
Tür : Komedi / Polisiye / Fantastik / Gizem / Duygusal / Gerilim
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Ishirô Honda
Tür : Fantastik / Korku / Bilim Kurgu / Dram / Gerilim
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Ishirô Honda
Tür : Aksiyon / Fantastik / Bilim Kurgu
Ülke : Japonya
Dil : Japonca