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Doctor Jekyll y el Hombre Lobo (1972)
FilmKorku
Doctor Jekyll y el Hombre Lobo posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 8.00/10
 8.0/10 (1 oy)
IMDb : 5.7/10   

Kadro
Yönetmen :
León Klimovsky
Yazar/Senaryo :
Paul Naschy
Oyuncular (Önemli roller):
Paul Naschy, Shirley Corrigan, Jack Taylor, Mirta Miller, José Marco, Luis Induni, Barta Barri, Luis Gaspar, Elsa Zabala, Lucy Tiller, Jorge Vico, Adolfo Thous, Marisol Delgado, María Luisa Tovar
Detaylar
Diğer Adı :
Doctor Jekyll and the Werewolf
 Süre :
96 dakika / ABD: 73 dakika (DVD)
Ülke :
İspanya
 Dil :
İspanyolca
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Arturo González Producciones Cinematográficas
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