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|FilmKorku
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Puanlama
IMDb : 5.7/10
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IMDB Puanı : 4.2
Yönetmen : Amando de Ossorio
Tür : Korku
Ülke : İspanya / İtalya
Dil : İspanyolca
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IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : Sutton Roley
Tür : Aksiyon / Macera / Dram / Korku / Bilim Kurgu
Ülke : Meksika / ABD
Dil : İngilizce / İspanyolca
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IMDB Puanı : 6.8
Yönetmen : Federico Curiel
Tür : Macera / Korku / Gizem
Ülke : Meksika
Dil : İspanyolca