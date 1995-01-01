Sabrina (1995)
FilmKomedi / Duygusal / Dram
Sabrina posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 6.00/10
 6.0/10 (1 oy)
IMDb : 6.0/10    RT : 6.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Sydney Pollack
Yazar/Senaryo :
Samuel A. Taylor, Billy Wilder
Oyuncular (Önemli roller):
Harrison Ford, Julia Ormond, Greg Kinnear, Nancy Marchand, John Wood, Richard Crenna, Angie Dickinson, Lauren Holly, Dana Ivey, Miriam Colon, Elizabeth Franz, Fanny Ardant, Valérie Lemercier, Patrick Bruel, Becky Ann Baker
Detaylar
Diğer Adı :
Сабрина
 Süre :
127 dakika
Ülke :
Almanya / ABD
 Dil :
İngilizce / Fransızca
Bütçe ($):
58 Milyon
 Gişe hasılatı ($):
53,7 Milyon (ABD)
Ödüller :
Oscar adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
PG
 Ses Sistemi :
Dolby / Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Constellation Entertainment, Mirage Enterprises, Mont Blanc Entertainment GmbH
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