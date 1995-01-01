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Puanlama
|7G Puanı :
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| 6.0/10 (1 oy)
IMDb : 6.0/10 RT : 6.0/10
|Yönetmen :
Sydney Pollack
|Yazar/Senaryo :
Samuel A. Taylor, Billy Wilder
| Oyuncular (Önemli roller):
Harrison Ford, Julia Ormond, Greg Kinnear, Nancy Marchand, John Wood, Richard Crenna, Angie Dickinson, Lauren Holly, Dana Ivey, Miriam Colon, Elizabeth Franz, Fanny Ardant, Valérie Lemercier, Patrick Bruel, Becky Ann Baker
| Müzik :
John Williams
| Görüntü Yönetmeni :
Giuseppe Rotunno
| Yapımcı :
Lindsay Doran, Sydney Pollack, Scott Rudin, Ronald L. Schwary
|Oyuncular (Tam kadro):
Harrison Ford, Julia Ormond, Greg Kinnear, Nancy Marchand, John Wood, Richard Crenna, Angie Dickinson, Lauren Holly, Dana Ivey, Miriam Colon, Elizabeth Franz, Fanny Ardant, Valérie Lemercier, Patrick Bruel, Becky Ann Baker, Paul Giamatti, John C. Vennema, Gregory Chase, Margo Martindale, J. Smith-Cameron, Christine Luneau-Lipton, Michael Dees, Denis Holmes, Jo-Jo Lowe, Ira Wheeler, Philippa Cooper, Ayako, François Genty, Guillaume Gallienne, Inés Sastre, Phina Oruche, Helena, Katia, Andrea Behalikova, Jennifer Herrera, Kristina Kumlin, Eva Linderholm, Stefano Tartini, Carmen Chaplin, Micheline Van de Velde, Joanna Rhodes, Alan Boone, Patrick Forster-Delmas, Kentaro Matsuo, J.B. Benn, Peter McKernan, Ed Connelly, Ronald L. Schwary, Kenneth A. MacDonald, Alvin Lum, Siching Song, Phil Nee, Randy Becker, Susan Browning, Saikat Mondal, Peter Parks, Compagnie Jolie Môme, Woodrow W. Asai, Eric Bruno Borgman, Michael Cline, Christopher Del Gaudio, Jerry Quinn
| Diğer Adı :
Сабрина
| Süre :
127 dakika
| Ülke :
Almanya / ABD
| Dil :
İngilizce / Fransızca
| Bütçe ($):
58 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
53,7 Milyon (ABD)
| Ödüller :
Oscar adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
PG
| Ses Sistemi :
Dolby / Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Constellation Entertainment, Mirage Enterprises, Mont Blanc Entertainment GmbH