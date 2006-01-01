Chaharshanbe-soori

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|Dram / Gizem
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Puanlama
IMDb : 8.0/10
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IMDB Puanı : 6.1
Yönetmen : Samira Makhmalbaf
Tür : Dram
Ülke : Iran
Dil : Farsça / Uzbek
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IMDB Puanı : 7.6
Yönetmen : Kambuzia Partovi
Tür : Dram
Ülke : Fransa / Iran
Dil : Farsça / Yunanca / Rusça /...
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IMDB Puanı : 7.8
Yönetmen : Arash T. Riahi
Tür : Dram
Ülke : Avusturya / Fransa / Türkiye
Dil : Türkçe / İngilizce /...