Chaharshanbe-soori (2006)
FilmDram / Gizem
Chaharshanbe-soori posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Asghar Farhadi
Oyuncular :
Hamid Farokhnezhad, Hedye Tehrani, Taraneh Alidoosti, Pantea Bahram, Sahar Dolatshahi, Hooman Seyadi, Matin Heydarnia, Mehran Mahram, Behshad Sharifian
Müzik :
Peyman Yazdanian
Görüntü Yönetmeni :
Hossein Djafarian
 Yapımcı :
Jamal Sadatian
Detaylar
Orijinal Adı :
Chaharshanbe-soori
 Diğer Adı :
Feuerzauber
Süre :
102 dakika
Ülke :
Iran
Dil :
Farsça
Görüntü :
Renkli
 Yapımcı Firma :
Boshra Film
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