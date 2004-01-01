Üye girişi  |  Üye olmak için tıklayın!
Harvest Time (2004)
FilmDram
Harvest Time posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Marina Razbezhkina
Yazar/Senaryo :
Marina Razbezhkina
Oyuncular :
Lyudmila Motornaya, Vyacheslav Batrakov, Dmitri Yakovlev, Dmitri Yermakov, Sergei Starostin, Vika Vasilyeva, Sainkho Namtchylak, Dmitri Derduga, Mikhail Izotov, Svetlana Yefremova, Inna Nikiforova
Müzik :
Anton Silayev
 Görüntü Yönetmeni :
Irina Uralskaya
Yapımcı :
Tatyana Kanayeva, Natalia Zheltukhina
Detaylar
Orijinal Adı :
Vremya zhatvy
 Diğer Adı :
Az aratás ideje
Süre :
Çek Cumhuriyeti: 67 dakika (Karlovy Vary Film Festivali) / Rusya: 67 dakika
Ülke :
Rusya
 Dil :
Rusça
Görüntü :
Renkli
 Yapımcı Firma :
Risk Film and Video Studio
Benzer Film Önerileri
Not by Bread Alone (2005)
Not by Bread Alone Posteri
 IMDB Puanı : 5.7
Yönetmen : Stanislav Govorukhin
Tür : Dram
Ülke : Rusya
Dil : Rusça
Trade (2007)
Trade Posteri
 IMDB Puanı : 7.5
Yönetmen : Marco Kreuzpaintner
Tür : Polisiye / Dram / Gerilim
Ülke : Almanya / ABD
Dil : İngilizce / İspanyolca /...
Divx: Çıktı
The Stroll (2003)
The Stroll Posteri
 IMDB Puanı : 7.4
Yönetmen : Aleksei Uchitel
Tür : Dram / Duygusal
Ülke : Rusya
Dil : Rusça
Divx: Çıktı