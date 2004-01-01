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|FilmDram
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Puanlama
IMDb : 6.8/10
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IMDB Puanı : 5.7
Yönetmen : Stanislav Govorukhin
Tür : Dram
Ülke : Rusya
Dil : Rusça
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IMDB Puanı : 7.5
Yönetmen : Marco Kreuzpaintner
Tür : Polisiye / Dram / Gerilim
Ülke : Almanya / ABD
Dil : İngilizce / İspanyolca /...
Divx:
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IMDB Puanı : 7.4
Yönetmen : Aleksei Uchitel
Tür : Dram / Duygusal
Ülke : Rusya
Dil : Rusça
Divx: