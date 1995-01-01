|
|Dram / Fantastik / Gizem / Duygusal
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 6.1/10 RT : 8.0/10
|
|
IMDB Puanı : 4.8
Yönetmen : Jack Ersgard
Tür : Komedi / Dram / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 4.8
Yönetmen : Ted Kotcheff
Tür : Komedi / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 4.5
Yönetmen : John Gray
Tür : Macera / Komedi / Dram / Aile Filmi
Ülke : ABD / Japonya
Dil : İngilizce