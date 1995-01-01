Haunted (1995)
FilmDram / Fantastik / Gizem / Duygusal
Haunted posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.1/10    RT : 8.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Lewis Gilbert
Yazar/Senaryo :
James Herbert, Timothy Prager
Oyuncular :
Aidan Quinn, Kate Beckinsale, Anthony Andrews, John Gielgud, Anna Massey, Alex Lowe, Geraldine Somerville, Victoria Shalet, Linda Bassett, Liz Smith, Peter England, Alice Douglas, Hilary Mason, Edmund Moriarty, Emily Hamilton
Detaylar
Diğer Adı :
A Irmandade do Mal
 Süre :
108 dakika
Ülke :
İngiltere / ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Dolby SR
Yapımcı Firma :
October Films, American Zoetrope, Lumière Pictures
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