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The Haunting of Morella (1990)
FilmKorku / Duygusal / Gerilim
The Haunting of Morella posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 3.4/10   

Kadro
Yönetmen :
Jim Wynorski
Yazar/Senaryo :
Edgar Allan Poe, R.J. Robertson
Oyuncular :
David McCallum, Nicole Eggert, Christopher Halsted, Lana Clarkson, Maria Ford, Jonathan Farwell, John O'Leary, Brewster Gould, Gail Harris, Clement von Franckenstein, R.J. Robertson, Deborah Dutch, Sandra Knight
Detaylar
Diğer Adı :
El hechizo de Morella
 Süre :
82 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Stereo
 Yapımcı Firma :
Concorde-New Horizons
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