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|FilmKorku / Duygusal / Gerilim
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Puanlama
IMDb : 3.4/10
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Türkçe Adı : Elm Sokağında Kabus 5: Hayal Çocuk
IMDB Puanı : 4.7
Yönetmen : Stephen Hopkins
Tür : Fantastik / Korku / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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Türkçe Adı : Halloween 5 - Michael Myers\'in intikami
IMDB Puanı : 4.6
Yönetmen : Dominique Othenin-Girard
Tür : Korku / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
Divx:
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IMDB Puanı : 3.5
Yönetmen : Robert Collector
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Ülke : ABD
Dil : İngilizce