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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.9/10
|Yönetmen :
Joachim Fest, Christian Herrendoerfer
|Yazar/Senaryo :
Joachim Fest
| Oyuncular (Önemli roller):
Gert Westphal, Stephen Murray, Artur Axmann, General Bergeret, Ernest Bevin, Dr. Karl Brandt, Eva Braun, Arno Breker, Neville Chamberlain, Charles Chaplin, Winston Churchill, Galeazzo Ciano, Édouard Daladier, Alfred Delp, Sepp Dietrich
| Müzik :
Hans Posegga
| Görüntü Yönetmeni :
Eva Braun
| Yapımcı :
Werner Rieb
|Oyuncular (Tam kadro):
Gert Westphal, Stephen Murray, Artur Axmann, General Bergeret, Ernest Bevin, Dr. Karl Brandt, Eva Braun, Arno Breker, Neville Chamberlain, Charles Chaplin, Winston Churchill, Galeazzo Ciano, Édouard Daladier, Alfred Delp, Sepp Dietrich, Karl Dönitz, Albert Einstein, Emperor Franz Josef, Roland Freisler, Otto Gebühr, Josef Goebbels, Hermann Göring, Lord Halifax, Rudolf Hess, Walter Hewel, Reinhard Heydrich, Heinrich Himmler, Adolf Hitler, Heinrich Hoffmann, Alfred Hugenberg, Charles Huntziger, Alfred Jodl, Wilhelm Keitel, King Victor Emmanuel III, Fritz Kortner, Admiral Le Luc, Robert Ley, Ernst Lubitsch, Erich Ludendorff, Viktor Lutze, Thomas Mann, Dr. Theodor Morell, Benito Mussolini, Léon Noël, Friedrich Paulus, Erich Raeder, Max Reinhardt, Ernst Röhm, Erwin Rommel, Ulrich Schwerin von Schwanenfeld, Albert Speer, Julius Streicher, Gustav Stresemann, Richard Tauber, Ernst Thälmann, Paul von Hindenburg, Franz von Papen, Joachim von Ribbentrop, Adam von Trott zu Solz, Erwin von Witzleben, Harry Giese
| Orijinal Adı :
Hitler - Eine Karriere
| Diğer Adı :
Adolf Hitler - en mans karriär
| Süre :
ABD: 150 dakika / Almanya: 155 dakika (DVD sürüm)
| Ülke :
Batı Almanya
| Dil :
Almanca
| Görüntü :
Siyah Beyaz / Renkli
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Interart, Werner Rieb Produktion