Hitler, a Career (1977)
FilmBelgesel
Hitler, a Career posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Joachim Fest, Christian Herrendoerfer
Yazar/Senaryo :
Joachim Fest
Oyuncular (Önemli roller):
Gert Westphal, Stephen Murray, Artur Axmann, General Bergeret, Ernest Bevin, Dr. Karl Brandt, Eva Braun, Arno Breker, Neville Chamberlain, Charles Chaplin, Winston Churchill, Galeazzo Ciano, Édouard Daladier, Alfred Delp, Sepp Dietrich
Detaylar
Orijinal Adı :
Hitler - Eine Karriere
Diğer Adı :
Adolf Hitler - en mans karriär
Süre :
ABD: 150 dakika / Almanya: 155 dakika (DVD sürüm)
Ülke :
Batı Almanya
 Dil :
Almanca
Görüntü :
Siyah Beyaz / Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Interart, Werner Rieb Produktion
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