|
|Komedi / Polisiye
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 6.8/10
|
|
IMDB Puanı : 4.9
Yönetmen : Russ Meyer
Tür : Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
|
|
Türkçe Adı : Yesil sapkali casus
IMDB Puanı : 6.0
Yönetmen : Joseph Sargent
Tür : Aksiyon / Macera / Komedi / Polisiye / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : Phil Karlson
Tür : Aksiyon / Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce