Hot Millions (1968)
FilmKomedi / Polisiye
Hot Millions posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Eric Till
Yazar/Senaryo :
Ira Wallach, Peter Ustinov
Oyuncular (Önemli roller):
Peter Ustinov, Maggie Smith, Karl Malden, Bob Newhart, Robert Morley, Cesar Romero
Detaylar
Diğer Adı :
A Máquina dos Milhões
 Süre :
106 dakika
Ülke :
İngiltere / ABD
 Dil :
İngilizce
Ödüller :
Oscar adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
G
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
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