Ladies They Talk About (1933)
FilmDram / Duygusal
Ladies They Talk About posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Howard Bretherton, William Keighley
Yazar/Senaryo :
Dorothy Mackaye, Carlton Miles
Oyuncular (Önemli roller):
Barbara Stanwyck, Preston Foster, Lyle Talbot, Dorothy Burgess, Lillian Roth, Maude Eburne, Ruth Donnelly, Harold Huber, Robert McWade
Detaylar
Diğer Adı :
Women in Prison
 Süre :
69 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Siyah Beyaz
 Sınıflandırma :
UNRATED
Ses Sistemi :
Mono
 Yapımcı Firma :
Warner Bros. Pictures
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