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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.5/10
|Yönetmen :
Howard Bretherton, William Keighley
|Yazar/Senaryo :
Dorothy Mackaye, Carlton Miles
| Oyuncular (Önemli roller):
Barbara Stanwyck, Preston Foster, Lyle Talbot, Dorothy Burgess, Lillian Roth, Maude Eburne, Ruth Donnelly, Harold Huber, Robert McWade
| Müzik :
Cliff Hess
| Görüntü Yönetmeni :
John F. Seitz
| Yapımcı :
Raymond Griffith
|Oyuncular (Tam kadro):
Barbara Stanwyck, Preston Foster, Lyle Talbot, Dorothy Burgess, Lillian Roth, Maude Eburne, Ruth Donnelly, Harold Huber, Robert McWade, Jack Baxley, Harry C. Bradley, Louise Carter, Davison Clark, Grace Cunard, Cecil Cunningham, Helen Dickson, Louise Emmons, Mary Gordon, Harry Gribbon, Harold Healy, John Hyams, DeWitt Jennings, William Keighley, Helen Mann, Tom McGuire, Harold Minjir, Etta Moten, Madame Sul-Te-Wan, Ferris Taylor, Ray Turner, Helen Ware, Robert Warwick, Isabel Withers
| Diğer Adı :
Women in Prison
| Süre :
69 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Siyah Beyaz
| Sınıflandırma :
UNRATED
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Warner Bros. Pictures