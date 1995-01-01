|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 9.5/10 (2 oy)
IMDb : 9.0/10 ANN : 8.2/10
|Yaratıcı :
Hideaki Anno
| Oyuncular (Önemli roller):
Spike Spencer, Allison Keith, Sue Ulu, Amanda Winn Lee, Tiffany Grant, Tristan MacAvery, Guil Lunde, Matt Greenfield, Kendra Benham, Jason Lee, Enrique Cervántes, Jesús Colín, Jessie Conde, Irwin Daayan, Pedro de Aguillón, Norma Echavarría, Enzo Fortuny, Miguel Ángel Gligliazza, Maru Guerrero, Olga Hindey, Circe Luna, Paco Mauri, Enrique Mederos, Arturo Mercado, Marcos Patiño, Toni Rodríguez, Esteban Siller, Humberto Solorzano, Sarah Souza, Ricardo Tejedo, Víctor Ugarte, Alma Wilheleme, Joe Pisano, Kurt Stoll, Aaron Krohn, Carol Amerson
| Müzik :
Shirô Sagisu
| Görüntü Yönetmeni :
Yoichi Kurato
| Yapımcı :
Hiroyuki Yamaga, John Ledford, Mark Williams, Shuuji Uchiyama, Motoki Ueda, Noriko Kobayashi, Yutaka Sugiyama
|Oyuncular (Tam kadro):
Spike Spencer, Allison Keith, Sue Ulu, Amanda Winn Lee, Tiffany Grant, Tristan MacAvery, Guil Lunde, Matt Greenfield, Kendra Benham, Jason Lee, Enrique Cervántes, Jesús Colín, Jessie Conde, Irwin Daayan, Pedro de Aguillón, Norma Echavarría, Enzo Fortuny, Miguel Ángel Gligliazza, Maru Guerrero, Olga Hindey, Circe Luna, Paco Mauri, Enrique Mederos, Arturo Mercado, Marcos Patiño, Toni Rodríguez, Esteban Siller, Humberto Solorzano, Sarah Souza, Ricardo Tejedo, Víctor Ugarte, Alma Wilheleme, Joe Pisano, Kurt Stoll, Aaron Krohn, Carol Amerson, Kim Sevier, Laura Chapman, Megumi Ogata, Kotono Mitsuishi, Yuriko Yamaguchi, Fumihiko Tachiki, Rick Peeples, Megumi Hayashibara, Yûko Miyamura, Motomu Kiyokawa, Hiro Yuuki, Miki Nagasawa, Takehito Koyasu, Belinda Martínez, Kôichi Yamadera, Tomokazu Seki, Tetsuya Iwanaga, Junko Iwao, Tomomichi Nishimura, Hôchû Ôtsuka, Kyle Sturdivant, Gene Kato, Charles Campbell, Rob Mungle, Yvonne Aquire, Christine M. Auten, Greg Ayres, Shelley Calene-Black, Victor Carsrud, Mandy Clark, Melinda DeKay, Jason Douglas, Lauren Goodnight, John Gremillion, Mike Kleinhenz, Kelly Manison, George Manley, Andy McAvin, Vic Mignogna, Chris Patton, Monica Rial, Melissa Cybele Sparks, Randy Sparks, John Swasey, John Tyson
| Orijinal Adı :
"Shin seiki evangerion"
| Diğer Adı :
Neo genesis evangelión
| Ülke :
Japonya
| Dil :
Japonca / İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
TV_14
| Ses Sistemi :
Dolby
| Yapımcı Firma :
Gainax, NAS, TV Tokyo