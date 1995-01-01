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"Neon Genesis Evangelion" (1995)
Anime DiziAnimasyon / Aksiyon / Dram / Bilim Kurgu / Gerilim
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 9.50/10
 9.5/10 (2 oy)
IMDb : 9.0/10    ANN : 8.2/10   

Kadro
Yaratıcı :
Hideaki Anno
Oyuncular (Önemli roller):
Spike Spencer, Allison Keith, Sue Ulu, Amanda Winn Lee, Tiffany Grant, Tristan MacAvery, Guil Lunde, Matt Greenfield, Kendra Benham, Jason Lee, Enrique Cervántes, Jesús Colín, Jessie Conde, Irwin Daayan, Pedro de Aguillón, Norma Echavarría, Enzo Fortuny, Miguel Ángel Gligliazza, Maru Guerrero, Olga Hindey, Circe Luna, Paco Mauri, Enrique Mederos, Arturo Mercado, Marcos Patiño, Toni Rodríguez, Esteban Siller, Humberto Solorzano, Sarah Souza, Ricardo Tejedo, Víctor Ugarte, Alma Wilheleme, Joe Pisano, Kurt Stoll, Aaron Krohn, Carol Amerson
Detaylar
Orijinal Adı :
"Shin seiki evangerion"
 Diğer Adı :
Neo genesis evangelión
Ülke :
Japonya
 Dil :
Japonca / İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
TV_14
Ses Sistemi :
Dolby
 Yapımcı Firma :
Gainax, NAS, TV Tokyo
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