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The Naked Maja (1958)
FilmMacera / Biyografi / Dram / Duygusal
The Naked Maja posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.1/10   

Kadro
Yönetmen :
Henry Koster
Yazar/Senaryo :
Norman Corwin, Giorgio Prosperi
Oyuncular (Önemli roller):
Ava Gardner, Anthony Franciosa, Amedeo Nazzari, Gino Cervi, Lea Padovani, Massimo Serato, Carlo Rizzo, Audrey McDonald, Ivana Kislinger, Renzo Cesana, Carlo Giustini, Carmen Mora, Patrick Crean, Peter Meersman, John Karlsen
Detaylar
Diğer Adı :
La maja desnuda
 Süre :
111 dakika
Ülke :
İtalya / ABD / Fransa
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Société Générale de Cinématographie (S.G.C.), Titanus
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