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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.1/10
|Yönetmen :
Henry Koster
|Yazar/Senaryo :
Norman Corwin, Giorgio Prosperi
| Oyuncular (Önemli roller):
Ava Gardner, Anthony Franciosa, Amedeo Nazzari, Gino Cervi, Lea Padovani, Massimo Serato, Carlo Rizzo, Audrey McDonald, Ivana Kislinger, Renzo Cesana, Carlo Giustini, Carmen Mora, Patrick Crean, Peter Meersman, John Karlsen
| Müzik :
Angelo Francesco Lavagnino
| Görüntü Yönetmeni :
Giuseppe Rotunno
| Yapımcı :
Silvio Clementelli, Goffredo Lombardo
|Oyuncular (Tam kadro):
Ava Gardner, Anthony Franciosa, Amedeo Nazzari, Gino Cervi, Lea Padovani, Massimo Serato, Carlo Rizzo, Audrey McDonald, Ivana Kislinger, Renzo Cesana, Carlo Giustini, Carmen Mora, Patrick Crean, Peter Meersman, John Karlsen, John Horne, Tonio Selwart, Richard McNamara, Erminio Spalla, Pamela Sharp, Paul Muller, Stella Vitelleschi, Gustavo De Nardo, Yemiko Fullwood, Amru Sani, Vittorio André, Armando Annuale, Nadia Balabine, Alberto Barberito, Leonardo Botta, Pina Bottin, Roberto Chevalier, Andrea Esterhazy, Giuseppe Giardina, Clayton Hall, Renata Mauro, Gino Passarelli, Amina Pirani Maggi, Alberto Plebani, Roberta Primavera, Rita Rubirosa, Marino Scarfi, Enzo Fiermonte
| Diğer Adı :
La maja desnuda
| Süre :
111 dakika
| Ülke :
İtalya / ABD / Fransa
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Société Générale de Cinématographie (S.G.C.), Titanus