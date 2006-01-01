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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.8/10 RT : 3.6/10
|Yönetmen :
Gary Yates
|Yazar/Senaryo :
Dani Romain, George F. Walker
| Oyuncular (Önemli roller):
Craig Ferguson, Peter Keleghan, Damir Andrei, Wendy Crewson, Anna Friel, Kristen Holden-Ried, Kevin Pollak, Caroline Dhavernas, Catherine Fitch, Tom Barnett, Normand Daneau, Janet-Laine Green, Harry Nelken, Mike Bell, Curtis Moore
| Müzik :
Guy Fletcher
| Görüntü Yönetmeni :
Ian Wilson
| Yapımcı :
Phyllis Laing, Tom Parkhouse, Terence S. Potter, Michael Prupas, Jacqueline Quella, Bernard Zukerman
|Oyuncular (Tam kadro):
Craig Ferguson, Peter Keleghan, Damir Andrei, Wendy Crewson, Anna Friel, Kristen Holden-Ried, Kevin Pollak, Caroline Dhavernas, Catherine Fitch, Tom Barnett, Normand Daneau, Janet-Laine Green, Harry Nelken, Mike Bell, Curtis Moore, Jessica Burleson, David Stuart Evans, Jeff Skinner, Ernesto Griffith, Krista Bridges, Danièle Lorain, Pierre Collin, Stephen Eric McIntyre, Joanne Rodriguez, Sara McCrindle, Lee White, Tracy McMahon, Kevin Klassen, Clifford Wasylik, Sarah Constible, Eleanor Coopsammy, Cory Cassidy, Brian Kawakami, Robert Kostyra
| Süre :
88 dakika
| Ülke :
Kanada
| Dil :
İngilizce / Fransızca / Sırpça
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Yapımcı Firma :
Aquarius Films, Buffalo Gal Pictures, Indian Grove Productions