Niagara Motel (2006)
FilmDram
Niagara Motel posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.8/10    RT : 3.6/10   

Kadro
Yönetmen :
Gary Yates
Yazar/Senaryo :
Dani Romain, George F. Walker
Oyuncular (Önemli roller):
Craig Ferguson, Peter Keleghan, Damir Andrei, Wendy Crewson, Anna Friel, Kristen Holden-Ried, Kevin Pollak, Caroline Dhavernas, Catherine Fitch, Tom Barnett, Normand Daneau, Janet-Laine Green, Harry Nelken, Mike Bell, Curtis Moore
Detaylar
Süre :
88 dakika
Ülke :
Kanada
Dil :
İngilizce / Fransızca / Sırpça
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Yapımcı Firma :
Aquarius Films, Buffalo Gal Pictures, Indian Grove Productions
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