The Nun (1966)
FilmDram
The Nun posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.7/10    RT : 8.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Jacques Rivette
Yazar/Senaryo :
Denis Diderot, Jean Gruault
Oyuncular (Önemli roller):
Anna Karina, Liselotte Pulver, Micheline Presle, Francine Bergé, Francisco Rabal, Christiane Lénier, Yori Bertin, Catherine Diamant, Gilette Barbier, Annik Morice, Danielle Palmero, Françoise Godde, Jean Martin, Marc Eyraud, Charles Millot
Detaylar
Orijinal Adı :
La religieuse
 Diğer Adı :
A Religiosa
Süre :
135 dakika
Ülke :
Fransa
Dil :
Fransızca
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Rome Paris Films, Société Nouvelle de Cinématographie (SNC)
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