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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.7/10 RT : 8.8/10
|Yönetmen :
Jacques Rivette
|Yazar/Senaryo :
Denis Diderot, Jean Gruault
| Oyuncular (Önemli roller):
Anna Karina, Liselotte Pulver, Micheline Presle, Francine Bergé, Francisco Rabal, Christiane Lénier, Yori Bertin, Catherine Diamant, Gilette Barbier, Annik Morice, Danielle Palmero, Françoise Godde, Jean Martin, Marc Eyraud, Charles Millot
| Müzik :
Jean-Claude Eloy
| Görüntü Yönetmeni :
Alain Levent
| Yapımcı :
Georges de Beauregard, Roger Ferret
|Oyuncular (Tam kadro):
Anna Karina, Liselotte Pulver, Micheline Presle, Francine Bergé, Francisco Rabal, Christiane Lénier, Yori Bertin, Catherine Diamant, Gilette Barbier, Annik Morice, Danielle Palmero, Françoise Godde, Jean Martin, Marc Eyraud, Charles Millot, Pierre Meyrand, Wolfgang Reichmann, Hubert Buthion, Michel Delahaye
| Orijinal Adı :
La religieuse
| Diğer Adı :
A Religiosa
| Süre :
135 dakika
| Ülke :
Fransa
| Dil :
Fransızca
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Rome Paris Films, Société Nouvelle de Cinématographie (SNC)