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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 4.6/10
|Yönetmen :
Tom Daley
|Yazar/Senaryo :
Warren Chaney
| Oyuncular (Önemli roller):
Deborah Winters, James Huston, Andra St. Ivanyi, Scott Bankston, Red Mitchell, André Chimène, Damon Merrill, Barry Coffing, Tracye Walker, Raan Lewis, Hank Amico, Brian Floores, Michelle Watkins, Danny D. Daniels, Roy Alan Wilson
| Müzik :
Bruce Miller, Joel Rosenbaum
| Görüntü Yönetmeni :
Herbert Raditschnig
| Yapımcı :
Warren Chaney, Fred T. Kuehnert, M.N. Sanousi, Deborah Winters
|Oyuncular (Tam kadro):
Deborah Winters, James Huston, Andra St. Ivanyi, Scott Bankston, Red Mitchell, André Chimène, Damon Merrill, Barry Coffing, Tracye Walker, Raan Lewis, Hank Amico, Brian Floores, Michelle Watkins, Danny D. Daniels, Roy Alan Wilson, Coy Sevier, Christopher Wycliff, Blue Deckert, Warren Chaney, Beverly Wilson-Wilson, Ron Shotola, William Gilinsky, Alan Stepp, Billy St. John, Roy Morgan, Ron Stone, Mike Gilles, Gary Edward, Valerie Padilla, Wendy Parras, Lesly Chaney, Audra Bennett, Alayna Bennett, Laura Staffa, Jason Flintoft, Chris McCauley, Johnathan Vancey, Stephanie Lewis, Tom Smith, Trey Lewis, Dominique Yuro, Jason Chaney, Jackson Bostwick, Cary Mourani
| Diğer Adı :
The Lamp
| Süre :
87 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Dolby
| Yapımcı Firma :
H.I.T. Films, Skouras Pictures, TMS Pictures