The Outing (1987)
FilmKorku
The Outing posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 4.6/10   

Kadro
Yönetmen :
Tom Daley
Yazar/Senaryo :
Warren Chaney
Oyuncular (Önemli roller):
Deborah Winters, James Huston, Andra St. Ivanyi, Scott Bankston, Red Mitchell, André Chimène, Damon Merrill, Barry Coffing, Tracye Walker, Raan Lewis, Hank Amico, Brian Floores, Michelle Watkins, Danny D. Daniels, Roy Alan Wilson
Detaylar
Diğer Adı :
The Lamp
 Süre :
87 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Dolby
Yapımcı Firma :
H.I.T. Films, Skouras Pictures, TMS Pictures
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