Paris Is Burning (1990)
FilmBelgesel
Paris Is Burning posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.4/10    RT : 10.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Jennie Livingston
Oyuncular (Önemli roller):
Carmen and Brooke, André Christian, Dorian Corey, Paris Duprée, David The Father Xtravaganza, Junior Labeija, Pepper LaBeija, Sandy Ninja, Willi Ninja, Avis Pendavis, Freddie Pendavis, Kim Pendavis, Sol Pendavis, Stevie Saint Laurent, Octavia St. Laurent
Detaylar
Diğer Adı :
Paris brennt
 Süre :
71 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Miramax Films, Off White Productions Inc., Prestige
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