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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.4/10 RT : 10.0/10
|Yönetmen :
Jennie Livingston
| Oyuncular (Önemli roller):
Carmen and Brooke, André Christian, Dorian Corey, Paris Duprée, David The Father Xtravaganza, Junior Labeija, Pepper LaBeija, Sandy Ninja, Willi Ninja, Avis Pendavis, Freddie Pendavis, Kim Pendavis, Sol Pendavis, Stevie Saint Laurent, Octavia St. Laurent
| Görüntü Yönetmeni :
Paul Gibson
| Yapımcı :
Richard Dooley, Jennie Livingston, Barry Swimar
|Oyuncular (Tam kadro):
Carmen and Brooke, André Christian, Dorian Corey, Paris Duprée, David The Father Xtravaganza, Junior Labeija, Pepper LaBeija, Sandy Ninja, Willi Ninja, Avis Pendavis, Freddie Pendavis, Kim Pendavis, Sol Pendavis, Stevie Saint Laurent, Octavia St. Laurent, Anji Xtravaganza, Bianca Xtravaganza, Danny Xtravaganza, David Xtravaganza, David Ian Xtravaganza, Venus Xtravaganza, Eileen Ford, Shari Headley, Geoffrey Holder, Fran Lebowitz, Gwen Verdon
| Diğer Adı :
Paris brennt
| Süre :
71 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Miramax Films, Off White Productions Inc., Prestige