The Death Wheelers (1973)
FilmAksiyon / Korku / Gerilim
The Death Wheelers posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.4/10   

Kadro
Yönetmen :
Don Sharp
Yazar/Senaryo :
Julian Zimet, Arnaud d'Usseau
Oyuncular (Önemli roller):
Nicky Henson, Mary Larkin, Ann Michelle, Roy Holder, Denis Gilmore, Miles Greenwood, Peter Whitting, Rocky Taylor, Robert Hardy, Patrick Holt, Alan Bennion, John Levene, Beryl Reid, George Sanders, Jacki Webb
Detaylar
Orijinal Adı :
Psychomania
Diğer Adı :
Death Wheelers Are... Psycho Maniacs
Süre :
85 dakika / İngiltere: 90 dakika
Ülke :
İngiltere
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
PG
Ses Sistemi :
Mono
 Yapımcı Firma :
Benmar Productions
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