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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.4/10
|Yönetmen :
Don Sharp
|Yazar/Senaryo :
Julian Zimet, Arnaud d'Usseau
| Oyuncular (Önemli roller):
Nicky Henson, Mary Larkin, Ann Michelle, Roy Holder, Denis Gilmore, Miles Greenwood, Peter Whitting, Rocky Taylor, Robert Hardy, Patrick Holt, Alan Bennion, John Levene, Beryl Reid, George Sanders, Jacki Webb
| Müzik :
John Cameron
| Görüntü Yönetmeni :
Ted Moore
| Yapımcı :
Andrew Donally
|Oyuncular (Tam kadro):
Nicky Henson, Mary Larkin, Ann Michelle, Roy Holder, Denis Gilmore, Miles Greenwood, Peter Whitting, Rocky Taylor, Robert Hardy, Patrick Holt, Alan Bennion, John Levene, Beryl Reid, George Sanders, Jacki Webb, David Millett, Linda Gray, Andrew Laurence, Roy Evans, Bill Pertwee, Seretta Wilson, Denis Carey, Stanley Stewart, Lane Meddick, June Brown, Ann Murray, Fiona Kendall, Ernest C. Jennings, Martin Boddey, Heather Wright, Penny Leatherbarrow, Marc Boyle, Jack Cooper, Cliff Diggins, Romo Gorrara, Roy Scammell, Jack Silk, Jeff Silk, James Payne, Larry Taylor
| Orijinal Adı :
Psychomania
| Diğer Adı :
Death Wheelers Are... Psycho Maniacs
| Süre :
85 dakika / İngiltere: 90 dakika
| Ülke :
İngiltere
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
PG
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Benmar Productions