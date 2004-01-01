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Puanlama
|7G Puanı :
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| 8.5/10 (2 oy)
IMDb : 7.4/10 RT : 7.9/10
|Yönetmen :
Paul Thomas Anderson
|Yazar/Senaryo :
Paul Thomas Anderson
| Oyuncular (Önemli roller):
Adam Sandler, Jason Andrews, Don McManus, Emily Watson, Luis Guzmán, David Schrempf, Seann Conway, Rico Bueno, Hazel Mailloux, Karen Kilgariff, Julie Hermelin, Salvador Curiel, Jorge Barahona, Ernesto Quintero, Julius Steuer
| Müzik :
Jon Brion
| Görüntü Yönetmeni :
Robert Elswit
| Yapımcı :
Paul Thomas Anderson, Daniel P. Collins, Daniel Lupi, JoAnne Sellar
|Oyuncular (Tam kadro):
Adam Sandler, Jason Andrews, Don McManus, Emily Watson, Luis Guzmán, David Schrempf, Seann Conway, Rico Bueno, Hazel Mailloux, Karen Kilgariff, Julie Hermelin, Salvador Curiel, Jorge Barahona, Ernesto Quintero, Julius Steuer, Mary Lynn Rajskub, Lisa Spector, Nicole Gelbard, Mia Weinberg, Karen Hermelin, Larry Ring, Kerry Gelbard, Robert Smigel, Ashley Clark, Philip Seymour Hoffman, Alan Parry, John E. Beck, Eddie Wayne Howell, Taylor J. Thomas, Bobby Bluehouse, David Stevens, Nathan Stevens, Jimmy Stevens, Carol Mirelez, June Sepulveda, Andrew Higgs, Rogerlyn Kanealii Wakinekona, Mike D. Stevens, Catherine Cooley, Michael Immel, Ross Lasi Tanoai, Jonathan Loughran, Kaila, Ku'Ulei, Sissy Lake, Marie Irwin, Esther Imade Balogun, Thomas Bornt, Mary Kilmartin, Fernando Lara, Sam Polson, Wells Rosales, James Stevens, Shelley Waggener
| Diğer Adı :
Embriagado de Amor
| Süre :
95 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
24,7 Milyon (Dünya) / 17,8 Milyon (ABD)
| Ödüller :
Altın Küre adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Dolby Digital EX / SDDS / DTS-ES
| Yapımcı Firma :
New Line Cinema, Revolution Studios, Ghoulardi Film Company
Barry Egan, 7 kızkardeşinin baskısı altında yaşayan işhayatında istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan ve artık hayatı sorgulamaya başlayan bekar bir adamdır. Bu sıkışmış hayatında güvenecek kimse bulamayan Barry, bir gece hattını arayarak biraz sohbet etmek ister. Kredi kartı ve özel bilgilerini veren Barry, başına bela almıştır. Bu hattın sahibi olan şirket onun özel hayatına kadar girerek rahatsızlık vermeye başlar.
Barry ise aradığı huzuru kızkardeşlerinden birinin tanıştırdığı Lena`da bulacaktır. Absürdlüğün sınırlarını zorlayan bir kara mizah filmi.