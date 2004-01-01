Punch-Drunk Love (2002)
Aşk Sarhoşu
FilmKomedi / Dram / Duygusal
Punch-Drunk Love posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 8.50/10
 8.5/10 (2 oy)
IMDb : 7.4/10    RT : 7.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Paul Thomas Anderson
Yazar/Senaryo :
Paul Thomas Anderson
Oyuncular (Önemli roller):
Adam Sandler, Jason Andrews, Don McManus, Emily Watson, Luis Guzmán, David Schrempf, Seann Conway, Rico Bueno, Hazel Mailloux, Karen Kilgariff, Julie Hermelin, Salvador Curiel, Jorge Barahona, Ernesto Quintero, Julius Steuer
Detaylar
Diğer Adı :
Embriagado de Amor
 Süre :
95 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Gişe hasılatı ($):
24,7 Milyon (Dünya) / 17,8 Milyon (ABD)
Ödüller :
Altın Küre adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
R
 Ses Sistemi :
Dolby Digital EX / SDDS / DTS-ES
Yapımcı Firma :
New Line Cinema, Revolution Studios, Ghoulardi Film Company
Konu
Barry Egan, 7 kızkardeşinin baskısı altında yaşayan işhayatında istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan ve artık hayatı sorgulamaya başlayan bekar bir adamdır. Bu sıkışmış hayatında güvenecek kimse bulamayan Barry, bir gece hattını arayarak biraz sohbet etmek ister. Kredi kartı ve özel bilgilerini veren Barry, başına bela almıştır. Bu hattın sahibi olan şirket onun özel hayatına kadar girerek rahatsızlık vermeye başlar.

Barry ise aradığı huzuru kızkardeşlerinden birinin tanıştırdığı Lena`da bulacaktır. Absürdlüğün sınırlarını zorlayan bir kara mizah filmi.



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