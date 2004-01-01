Puanlama

Barry Egan, 7 kızkardeşinin baskısı altında yaşayan işhayatında istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan ve artık hayatı sorgulamaya başlayan bekar bir adamdır. Bu sıkışmış hayatında güvenecek kimse bulamayan Barry, bir gece hattını arayarak biraz sohbet etmek ister. Kredi kartı ve özel bilgilerini veren Barry, başına bela almıştır. Bu hattın sahibi olan şirket onun özel hayatına kadar girerek rahatsızlık vermeye başlar.

Barry ise aradığı huzuru kızkardeşlerinden birinin tanıştırdığı Lena`da bulacaktır. Absürdlüğün sınırlarını zorlayan bir kara mizah filmi.



