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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.1/10 RT : 8.9/10
|Yönetmen :
Gillian Armstrong
|Yazar/Senaryo :
Louisa May Alcott, Robin Swicord
| Oyuncular (Önemli roller):
Winona Ryder, Gabriel Byrne, Trini Alvarado, Samantha Mathis, Kirsten Dunst, Claire Danes, Christian Bale, Eric Stoltz, John Neville, Mary Wickes, Susan Sarandon, Florence Patterson, Robin Collins, Corrie Clark, Rebecca Toolan
| Müzik :
Thomas Newman
| Görüntü Yönetmeni :
Geoffrey Simpson
| Yapımcı :
Warren Carr, Denise Di Novi, Robin Swicord
|Oyuncular (Tam kadro):
Winona Ryder, Gabriel Byrne, Trini Alvarado, Samantha Mathis, Kirsten Dunst, Claire Danes, Christian Bale, Eric Stoltz, John Neville, Mary Wickes, Susan Sarandon, Florence Patterson, Robin Collins, Corrie Clark, Rebecca Toolan, Curt Willington, Billie Pleffer, Louella Pleffer, Janne Mortil, Sarah Strange, Ahnee Boyce, Michele Goodger, Marco Roy, A.J. Unger, Janie Woods-Morris, Patricia Leith, Christine Lippa, Kristina West, Nicole Babuick, Jenna Percy, Alan Robertson, Mar Andersons, Cameron Labine, Matthew Walker, Bethoe Shirkoff, Marilyn Norry, Andrea Libman, Tegan Moss, Janet Craig, Beverley Elliott, James Leard, Jay Brazeau, Demetri Goritsas, Kate Robbins, David Adams, Donal Logue, Scott Bellis, John Shaw, Irene Miscisco, Peter Haworth, Natalie Friisdahl, Kristy Friisdahl, Bryan Finn, Sean Finn, Eric Bruno Borgman, Mark Marriott, Daniel Olsen, Jerry Robbins
| Diğer Adı :
Les quatre filles du Docteur March
| Süre :
115 dakika
| Ülke :
ABD / Kanada
| Dil :
İngilizce / Almanca
| Bütçe ($):
18 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
50,1 Milyon (ABD)
| Ödüller :
Oscar adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
PG
| Ses Sistemi :
Dolby SR / SDDS / Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Columbia Pictures Corporation, DiNovi Pictures