Little Women (1994)
Küçük Kadınlar
FilmDram / Aile Filmi / Duygusal
Little Women posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.1/10    RT : 8.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Gillian Armstrong
Yazar/Senaryo :
Louisa May Alcott, Robin Swicord
Oyuncular (Önemli roller):
Winona Ryder, Gabriel Byrne, Trini Alvarado, Samantha Mathis, Kirsten Dunst, Claire Danes, Christian Bale, Eric Stoltz, John Neville, Mary Wickes, Susan Sarandon, Florence Patterson, Robin Collins, Corrie Clark, Rebecca Toolan
Detaylar
Diğer Adı :
Les quatre filles du Docteur March
Süre :
115 dakika
Ülke :
ABD / Kanada
Dil :
İngilizce / Almanca
 Bütçe ($):
18 Milyon
Gişe hasılatı ($):
50,1 Milyon (ABD)
Ödüller :
Oscar adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
PG
 Ses Sistemi :
Dolby SR / SDDS / Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Columbia Pictures Corporation, DiNovi Pictures
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