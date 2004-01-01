The Trailer Park Boys Christmas Special (2004)
TV FilmiKomedi
The Trailer Park Boys Christmas Special posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Mike Clattenburg
Yazar/Senaryo :
Mike Clattenburg
Oyuncular :
Cory Bowles, Lucy Decoutere, Barrie Dunn, John Dunsworth, Sarah Dunsworth, Michael Jackson, Patrick Roach, Mike Smith, Jonathan Torrens, John Paul Tremblay, Robb Wells
Detaylar
Ülke :
Kanada
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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