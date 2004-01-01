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|Komedi
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Puanlama
IMDb : 8.7/10
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IMDB Puanı : 7.3
Yönetmen : Jim Jarmusch
Tür : Komedi / Dram / Gizem
Ülke : ABD / Fransa
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.8
Yönetmen : Osamu Sekita
Tür : Komedi / Dram / Korku
Ülke : Japonya
Dil : İngilizce / Japonca
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IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Ruairi Robinson
Tür : Animasyon / Kısa Film / Komedi / Fantastik
Ülke : İrlanda
Dil : İngilizce